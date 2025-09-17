İş insanının sözleri tartışma yarattı: Türkiye'de kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İş insanının sözleri tartışma yarattı: Türkiye'de kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor

Haberin Videosunu İzleyin
İş insanının sözleri tartışma yarattı: Türkiye\'de kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor
17.09.2025 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş insanının sözleri tartışma yarattı: Türkiye\'de kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor
Haber Videosu

Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç canlı yayındaki sözleriyle tartışma yarattı. Koç "Türkiye'de çalışan ve emek veren hiç kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor. Bu doğru bir bilgi değil. ABD'ye gidip dişinizi yaptırmaya kalktığınızda 2 ayda randevu alamazsınız ve üzerine 10 bin dolar para harcarsınız. Türkiye'de dişini kamu hastanesinde 2 günde yaptırırsın" dedi.

Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Koç, Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayan kimsenin olmadığını savunarak kamuoyunda tartışma yaratan ifadeler kullandı.

"HİÇ KİMSE AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMIYOR"

Koç, programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de çalışan ve emek veren hiç kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor. Bu doğru bir bilgi değil."

Bu sözler, özellikle ekonomik zorlukların yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

"TÜRKİYE'DE DİŞİNİ KAMU HASTANESİNDE 2 GÜNDE YAPTIRIRSIN"

Mehmet Koç ayrıca, sağlık hizmetleri üzerinden Türkiye ve ABD'yi kıyasladı. ABD'de sağlık sistemine erişimin zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "ABD'ye gidip dişinizi yaptırmaya kalktığınızda 2 ayda randevu alamazsınız ve üzerine 10 bin dolar para harcarsınız. Türkiye'de dişini kamu hastanesinde 2 günde yaptırırsın."

İş insanının sözleri tartışma yarattı: Türkiye'de kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor

MEHMET KOÇ KİMDİR?

Aslen Bayburtlu olan Mehmet Koç, 1994 yılında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldu. 1998'den itibaren kırktan fazla şirket kuruluşunda yer almıştır. 2002-2003 döneminde Bradford Üniversitesinde MBA programına katılarak girişimciliğini akademik olarak da desteklemiştir. 2010 yılında Genç İş Adamları Vakfı'na başkan adayı olarak gösterilir ve görevine başlar.

96 yılında kurulan vakfın isminin bu fikre uygun olarak Girişimci İşadamları Vakfı olarak değiştirilmesini sağlayan Koç, KOSGEB ve üniversitelerle çeşitli iş birliklerinin yapılmasına imkân sağlamıştır. Vakıfta Girişimcilik Akademisi'ni kurup bugüne kadar on bine yakın girişimcinin kendi firmalarını kurmaları için ihtiyaç duyulan bilgilerin sağlanmasında öncü olmuş ve ülkeye yeni girişimciler kazandırmıştır.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) Türk Suud İş Konseyinde çalışmalarına 2008 yılında başlayan Koç, Girişimci İş Adamları Vakfını DEIK Kurucu üyesi olarak Kurula kazandırmıştır. Kendisi halen DEIK Denetim Kurulu Üyesi ve Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuklu Koç, iyi derecede İngilizce bilmekte ve motor yatlarla ilgilenmektedir.

İş Dünyası, Mehmet Koç, Türkiye, Ekonomi, Sözler, Yaşam, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş insanının sözleri tartışma yarattı: Türkiye'de kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • light null:
    Aylık geliri ne kadar onu da söyleseydi. Oturduğu yerden ahkam kesiyor. 100 6 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    he he 2 gunde dis yapiyolar 2 gunde dis yaptiran varmi halka sor ne sen nerde yasiyosun bayburtlu 77 6 Yanıtla
  • Mikail Baltacı:
    şu adama birkaç ay asgari ücretle çalıştırın ondan sonra konuşsun 73 5 Yanıtla
    Şehmus Enes:
    asgari ücretin adı var ama asgari ücretle çalışan yok vasıfsız eleman o parayı alıyor şuan israfın önünü kesersek nasibimiz yeterde artarda kayınbabam muz satarak 6 çocuk büyüttü üç oğlu memur ve evli üç kızı evli ve mutlu kendisi bağkur emeklisi çok şükür kimseye muhtaç değil ama nimetin kıymetini bilmiyor hergün kafelerde kahveye binlira vermiyor evinde bir kilo kahveyi iki ay içiyor yani herkes evinin önünü temizlesin mahalle tertemiz olur kimse kimsenin evinin önünü temizlemesini beklemesin o zaman her şeyin nasıl güzel olduğunu anlayacaktır 17 34
  • Murat Avci:
    bu bademlerden ne bekliyorsunuz..adamdaki vizyona bak sapla samanı karıştırıyor. 70 7 Yanıtla
  • Atalay k:
    Şu yardakçılardan kurtulamadik 50 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı
Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi
Baba Vanga’dan 2026 yılı için ürküten kehanetler Uzaylılarla temas için tarih verdi Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi

22:27
Rusya’da 7.8 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
20:50
Canlı anlatım İlk yarıda 4 gol
Canlı anlatım! İlk yarıda 4 gol
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
19:46
Ali Koç’tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
19:45
’Kemer sıkma’ protestoları Fransa’yı savaş alanına çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
'Kemer sıkma' protestoları Fransa'yı savaş alanına çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
19:39
Ordu’da esrarengiz olay: 5. kattan düşen iki genç feci şekilde can verdi
Ordu'da esrarengiz olay: 5. kattan düşen iki genç feci şekilde can verdi
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:39
İsrail ’Vuracağız’ dedi, saatler sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı
17:37
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 22:54:39. #7.11#
SON DAKİKA: İş insanının sözleri tartışma yarattı: Türkiye'de kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.