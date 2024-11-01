İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı, 2-5 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

01.11.2024 12:46
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı, 2-5 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının bakanlar, çalışma ve kapanış oturumlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 4 Kasım'daki bakanlar oturumunun açılışında konuşma yapması bekleniyor.

İİT üyesi ülkelerin bakan seviyesindeki heyetlerle temsil edileceği toplantıda ilgili kuruluşlardan temsilciler de yer alacak.

Bakan Şimşek'in de toplantıya katılması öngörülüyor

Son yıllarda hız kazanan teknolojik gelişmelerle başta ödeme sistemleri olmak üzere finans sektörü önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geleneksel ödeme yöntemleri, finansal teknolojideki yeniliklerle yerini dijital ticaret ve mobil ödemeler gibi modellere bırakıyor.

Bu kapsamda "İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu"nun teması "İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü" başlığı olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında organize edilecek oturumda üye ülkelerin ilgili bakanları dijital ödeme sistemleri alanındaki tecrübelerini paylaşacak, görüş alışverişinde bulunacak ve önemli kararlar alacak. Anılan oturumda "Türkiye Ülke Raporu"nun ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sunulması planlanıyor.

Özel etkinlikler düzenlenecek

Toplantıda İSEDAK'ın ticaret alanındaki önemli program ve projelerinin de bakanlar düzeyinde ele alınması amaçlanıyor.

İslam ülkeleri arasında ticareti artırmayı amaçlayan "İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)" 1 Temmuz 2022'de uygulamaya geçti. Bu doğrultuda toplantıda, söz konusu sistemin kapsamının genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile katılımcı ülke sayısının artırılmasına yönelik gelecekte yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyor.

İSEDAK'ın 40. yıl dönümü nedeniyle birçok özel etkinliğin düzenlenmesi de planlanıyor. Bu kapsamda, 4-5 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, "Maziden Atiye Kudüs Sergisi", İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyarete açılacak.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere, İslam coğrafyasının istikrarını hedef alan eylemlerine cevap vermek amacıyla tertip edilecek sergide, Kudüslü çocukların, duygu ve düşüncelerini yansıttıkları özel resimler yer alacak.

"Sıfır atık" konusunda farkındalık oluşturulacak

Toplantı kapsamında, 5 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve birçok uluslararası platformda takip edilen sıfır atık girişimi hakkında farkındalığın artırılmasına yönelik "Kadınların Yeşil Ekonomideki Öncü Rolü: Sıfır Atık Girişimi" paneli de düzenlenecek. Panelde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının sıfır atık özelinde yeşil dönüşüm sürecindeki rolleri, deneyimleri ve karşılaştıkları güçlükler ele alınacak.

Siber güvenlik yarışması ödülleri takdim edilecek

İsrail'in eylül ayında Lübnan'da gerçekleştirdiği siber saldırıların ardından, İİT üyesi ülkeler arasında bu alanda işbirliğinin geliştirilmesini teminen kurulan "Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Forumu" çatısı altında, İSEDAK'ın proje finansmanıyla, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince, 17-19 Eylül tarihlerinde, İslam ülkelerindeki gençlere yönelik siber güvenlik yarışması düzenlenmişti. Bu doğrultuda 40. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın açılışında söz yarışmada başarılı olan gençlere ödül verilecek.

Toplantıda, İSEDAK'ın, üye ülkelerin ticaret, mali, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin son gelişmeler de değerlendirilecek.

Ayrıca "İSEDAK 40. Yıl Özel Yayını" da katılımcılara sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika

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