İSO İhracat Endeksi 51,2'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İSO İhracat Endeksi 51,2'ye Yükseldi

İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ocakta 51,2’ye çıkarken, 13 ay süren iyileşme devam ediyor.

10.02.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ocak ayında 51,2'ye yükselirken, endeksteki iyileşmenin 13 aydır sürdüğü görüldü.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Sonuçlara göre, aralıkta 50,9 olan İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 51,2'ye yükselirken, dış talep koşullarında üst üste 13. ayda da iyileşme işareti görüldü. Söz konusu iyileşme, ılımlı olmakla birlikte Ağustos 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

İmalat sanayisi ihracatında, yüzde 8'lik payı ile Türkiye'nin en büyük dış pazarı konumunda bulunan Almanya'da üretim 7 aylık düşüşün ardından ocakta yatay seyir izledi. Birleşik Krallık ve ABD'de ekonomik aktivite, 2024'ün son ayına göre ivme kaybetmesine rağmen ocakta da genişleme bölgesinde yer aldı.

Geçen ay Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde üretimin güçlü artış sergilediği diğer iki ülke ise İspanya ve Rusya oldu.

Avrupa'nın bazı önemli pazarları başta olmak üzere kimi ülkelerde gözlenen zayıflık belirtileri ise genel görünümü olumsuz etkiledi. İtalya, Fransa, Hollanda ve Romanya'da üretim yeni yıla daralmayla başladı. Romanya'daki düşüş, ülkenin 19 aylık anket geçmişinin en yüksek oranında gerçekleşti.

En yüksek büyüme oranları Orta Doğu ülkelerinde

Orta Doğu, en yüksek büyüme oranlarının kaydedildiği bölge olma özelliğini korudu. Suudi Arabistan'da genişleme son 1,5 yılın en yüksek hızında kaydedilirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite güçlü artış eğilimini sürdürdü. Benzer şekilde, Hindistan ve Kuveyt'te de üretim güçlü arttı.

Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde ekonomik aktivitedeki en belirgin zayıflama Güney Afrika'da gözlendi. Söz konusu düşüş, aynı zamanda son 3,5 yılın en yüksek hızına ulaştı.

"Genel tablo talep koşullarının şimdilik iyileştiğini gösteriyor"

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, 2024'ün sonlarında Türkiye'nin önemli ihracat pazarları arasında görülen belirgin performans farklılıklarının, bu yılın başında da devam ettiğini bildirdi.

Harker, "Küresel ticaret eğilimlerinin gösterdiği değişkenlik, geleceğe yönelik olarak önemli bir belirsizlik yaratıyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, talep koşullarının şimdilik iyileştiği ve bunun Türk ihracatçılarına iş hacimlerini artırma konusunda destek sağladığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO İhracat Endeksi 51,2'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:03:06. #1.11#
SON DAKİKA: İSO İhracat Endeksi 51,2'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.