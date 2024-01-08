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İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Aralıkta 49,7'ye Yükseldi - Son Dakika
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İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Aralıkta 49,7'ye Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi aralıkta 49,7 olarak gerçekleşti. Endeksin eşik değeri olan 50'nin altında olması, ihracat iklimindeki bozulmaya işaret etse de, endeks hafif bir artış göstererek talep koşullarının neredeyse değişmediğini gösterdi. Avro Bölgesi'ndeki ekonomik zayıflık, ihracat iklimini olumsuz etkilerken, Birleşik Arap Emirlikleri en hızlı büyüyen ekonomi oldu. İSO, Türkiye'nin ihracatının artması için Avro Bölgesi'ndeki ekonomik koşulların da iyileşmesi gerektiğini belirtti.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Aralıkta 49,7\'ye Yükseldi
08.01.2024 - 10:53,
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 49,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin Aralık 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Kasımda 49,5 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi aralıkta 49,7'ye yükseldi. Endeks üst üste beşinci ay 50'den düşük olmasına rağmen eşik değerin çok hafif altında kaldı ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarının hemen hemen değişmediğine işaret etti.

Avro Bölgesi'nde devam eden ekonomik zayıflık genel anlamda ihracat iklimini olumsuz etkiledi. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Avusturya'da ekonomik aktivite daralırken, büyüme bölgesinde yer alan ülkeler İspanya, İrlanda ve Yunanistan oldu. Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde imalat sanayi üretiminin azaldığı görüldü. Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde en belirgin daralma Çekya'da gerçekleşti.

Aralık ayında en hızlı büyüyen ekonomi ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Türk imalat sektöründe ihracat artışının ana kaynaklardan biri olmaya devam eden bu ülkede, büyüme güçlü seyrini sürdürerek kasımdaki 5 aylık zirve seviyesinde gerçekleşti. Orta Doğu'nun diğer bölgeleri incelendiğinde üretimin Suudi Arabistan'da keskin bir şekilde artmasına karşılık Katar, Mısır ve Lübnan'da düştüğü gözlendi.

Aralık ayında ABD'nin üretim artışı eğilimi 11. aya ulaştı. Kasım ayında yeniden büyüme bölgesine geçen Birleşik Krallık da yılı genişlemeyle kapatmayı başardı. Aralıkta üretim artışı son 6 ayın en yüksek hızında kaydedildi.

Geçen ay Orta Doğu dışında en güçlü büyüme Hindistan'da kaydedildi. Bu ülkenin yanı sıra Rusya ve Çin'de de ekonomik aktivitedeki artış kasıma göre hızlandı. BRIC ülkeleri içerisinde büyüme sağlayamayan tek ülke, ekonomik aktivitenin yatay seyrettiği Brezilya oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Birleşik Krallık, ABD ve Orta Doğu gibi önemli ihracat pazarlarında gerçekleşen büyümenin aralık ayında Avro Bölgesi'ndeki zayıflığın etkilerini azalttığını bildirdi.

Harker, "Böylece Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki bozulma durma noktasına yaklaştı. Öte yandan, Avro Bölgesi'nin Türkiye'nin ihracatı içerisindeki payı göz önüne alındığında, anlamlı ihracat fırsatlarının ortaya çıkması için bu bölgedeki ekonomik koşullarda da iyileşme olması gerekecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Aralıkta 49,7'ye Yükseldi - Son Dakika


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