İsrail'in dev şirketi Türkiye'den çekiliyor! 200'den fazla kişi işsiz kalacak - Son Dakika
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İsrail'in dev şirketi Türkiye'den çekiliyor! 200'den fazla kişi işsiz kalacak

İsrail\'in dev şirketi Türkiye\'den çekiliyor! 200\'den fazla kişi işsiz kalacak
22.06.2026 08:21
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İsrail'in önde gelen banyo ve mutfak armatür üreticilerinden Hamat Group, İzmir'deki MCP Ceramics fabrikasını kapatma kararı aldı. Türkiye'deki 11 yıllık üretim faaliyetlerini sonlandıracak şirketin kararından 200'den fazla çalışanın etkilenmesi bekleniyor. Gelişme, Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerde yaşanan gerilimin son yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ile İsrail arasında son dönemde artan siyasi ve ticari gerilim, yeni bir yatırım kararını beraberinde getirdi. İsrail'in önde gelen banyo ve mutfak armatür üreticilerinden Hamat Group, İzmir'deki üretim tesisini kapatma kararı aldı. Kararla birlikte şirketin Türkiye'deki 11 yıllık üretim serüveni sona erecek.

İSRAİLLİ DEV TÜRKİYE'DEKİ FABRİKASINI KAPATIYOR

Ankara ile Tel Aviv arasında Gazze savaşı sonrasında yükselen siyasi gerilim ve karşılıklı ticari yaptırımlar, şirketlerin yatırım kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Patronlar Dünyası yazarı Kerim Ülker'in haberine göre, İsrail'in en büyük banyo ve mutfak armatür üreticilerinden Hamat Group, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket yönetiminin aldığı kararla birlikte İzmir'de faaliyet gösteren MCP Ceramics fabrikası kapatılacak.

Hamat Group, Türkiye pazarına ilk adımını 2015 yılında atmış ve üretim yatırımlarını bu süreçte büyütmüştü. Son kararla birlikte şirketin Türkiye'deki 11 yıllık yatırım dönemi sona ermiş olacak.

200'DEN FAZLA ÇALIŞAN ETKİLENECEK

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren MCP Ceramics, yalnızca Türkiye pazarı için değil, uluslararası pazarlar için de üretim gerçekleştiriyordu.

20'den fazla ülkeye ihracat yapan tesiste üretimin durdurulmasıyla birlikte 200'ü aşkın çalışanın işten çıkarılmasının beklendiği belirtildi.

İSRAİL DEVLETİNDEN DAHA ESKİ BİR ŞİRKET

Türkiye'den çekilme kararı alan Hamat Group'un geçmişi İsrail Devleti'nin kuruluşundan da öncesine uzanıyor.

1944 yılında Ashdod kentinde küçük bir apartman dairesinde kurulan şirket, 1948'de kurulan İsrail Devleti'nden daha eski bir geçmişe sahip. 1951 yılında seri üretime başlayan firma, yıllar içinde büyüyerek sektörün önemli oyuncularından biri haline geldi.

1993 yılından bu yana Tel Aviv Borsası'nda işlem gören Hamat Group, bugün İsrail'in en büyük banyo ve mutfak ekipmanları üreticileri arasında yer alıyor.

TİCARİ GERİLİMİN YENİ YANSIMASI

Uzmanlar, Hamat Group'un Türkiye'den çekilme kararını iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşanan gerilimin son dönemdeki en dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendiriyor.

Şirketin üretimi durdurma kararı, Türkiye ile İsrail arasındaki ticari bağların geldiği noktaya ilişkin yeni bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Türkiye, Ekonomi, İsrail, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsrail'in dev şirketi Türkiye'den çekiliyor! 200'den fazla kişi işsiz kalacak - Son Dakika

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