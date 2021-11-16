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İstanbul Avrupa Yakası'nda 24 yaş altı yeni elektrik abonesi sayısı yüzde 45 arttı - Son Dakika

İstanbul Avrupa Yakası'nda 24 yaş altı yeni elektrik abonesi sayısı yüzde 45 arttı

16.11.2021 13:33
İstanbul Avrupa Yakası'nda 24 yaş altı yeni elektrik abonesi sayısı yüzde 45 arttı

İstanbul Avrupa Yakası'nda, okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin de etkisiyle, ocak-eylül döneminde 24 yaş altı yeni elektrik abone sayısı yüzde 45,2 artışla 38 bin 449'a ulaştı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda, okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin de etkisiyle, ocak-eylül döneminde 24 yaş altı yeni elektrik abone sayısı yüzde 45,2 artışla 38 bin 449'a ulaştı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2021'e ait dokuz aylık sonuçları açıklandı.

Rapora göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle büyük ölçüde ertelenen taşınma hareketi bu yılın aynı döneminde yeniden canlandı. İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma sayısı söz konusu dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 16 artışla 426 bin 408'e ulaştı.

Geçen yıl salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar şubat ayından itibaren mesken abonelerinde elektrik tüketimine yansımaya başladı. Bu yılın dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Avcılar ve Bağcılar dışında tüm ilçelerde elektrik tüketimi yükseldi. En büyük artış yüzde 19 ile Beylikdüzü, yüzde 15 ile Büyükçekmece'de yaşandı.

Söz konusu dönemde satılık ve kiralık gayrimenkule olan talep CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in yeni abonelik rakamlarına da yansıdı. Okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin de etkisiyle 24 yaş altı yeni abonelerin sayısı arttı. 2020 ocak-eylül döneminde 24 yaş altı yeni abone sayısı 26 bin 474 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 artışla bu sayı 38 bin 449'a ulaştı.

24 yaş altı yeni aboneler şehir merkezlerini tercih etti

Geçen yılın dokuz aylık döneminde 24 yaş altı 26 bin 474 yeni abonenin 1910'u ev sahibi, 24 bin 564'ü kiracı iken, bu yılın aynı döneminde 24 yaş altı yeni abonelerin 3 bin 268'i ev sahibi, 35 bin 181'i ise kiracı olarak kayıt yaptırdı.

Gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçe 5 bin 831 ile Esenyurt olurken onu 2 bin 840 ile Kağıthane, 2 bin 435 ile de Şişli izledi. Bir önceki yıla göre oransal olarak en yüksek artışlar ise Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta yaşandı.

Ev sahibi olarak kayıt yaptıran 24 yaş altı yeni abonelerde ilk sırayı 566 ile Esenyurt aldı. Onu 277 ile Sarıyer, 197 ile Başakşehir izledi.

Abonelerin yüzde 36'sı 35-49 yaş aralığında

Avrupa Yakası'nda elektrik abonelerinin yaş dağılımına bakıldığında en yüksek oranın yüzde 36 ile 35-49 yaş aralığına ait olduğu görüldü. 64 yaş ve üstü abone sayısı yüzde 6 iken 18 ve 24 yaş arası abone sayısı ise yüzde 10'luk bir orana sahip. 64 yaş abonenin en çok ikamet ettiği ilçe yüzde 27,8'lik oranla Bakırköy, 30 yaş altı aboneler ise yüzde 29 gibi oldukça yüksek bir oranda Esenyurt'ta yaşıyor.

164 ülkeden abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in ocak-eylül döneminde yabancı abone sayısı geçen yıla göre yüzde 16,30 artarak 159 bin 914'ten 185 bin 989'a ulaştı.

"Raporda ilk kez yeni abonelerimiz içinde gençler yer aldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, teknolojiye yaptıkları yatırımla abonelerinin taşınma hareketlerini yakından takip ederek, talep ve şikayetlere hızla yanıt verdiklerini kaydetti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde salgına rağmen taşınma hareketinin yeniden canlandığı ve elektrik tüketim rakamlarında da artışlar gözlendiğini ifade eden Bakal, "Avcılar, Bağcılar dışında Avrupa Yakası'ndaki tüm ilçelerde elektrik tüketimi yükseldi. Bu raporumuzda ilk kez yeni abonelerimiz içinde yer alan gençlerin ev sahipliği ve kiracılık durumları ile en çok hangi ilçeleri tercih ettiğini gösteren verilere de yer verdik. 24 yaş altı abonelerimizin sayısında bu yılın ilk dokuz ayında geçen yıla göre hem ev sahipliği hem de kiralamada büyük bir artış yaşandığını gördük. Bu gelişmede okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesi ve pandemi sürecinde memleketlerine giden gençlerimizin geri dönüşünün etkili olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Bağcılar, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Avrupa Yakası'nda 24 yaş altı yeni elektrik abonesi sayısı yüzde 45 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul Avrupa Yakası'nda 24 yaş altı yeni elektrik abonesi sayısı yüzde 45 arttı - Son Dakika
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