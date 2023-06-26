İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı tatilinde günlük yolcu sayısı rekoru kırdı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı tatilinde günlük yolcu sayısı rekoru kırdı

İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı tatilinde günlük yolcu sayısı rekoru kırdı

26.06.2023 13:18

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda dün yapılan 1593 uçuşla 252 bin 364 yolcunun seyahat etmesiyle günlük yolcu sayısı rekoru kırıldı. Bu rakamla açılışından bugüne kadar geçen sürede en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, daha önce Ramazan Bayramı'nda da uçuş sayısı rekoru kırmıştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenler havalimanlarında yoğunluk oluşturuyor. Yolcu yoğunluğunun arttığı İstanbul Havalimanı'nda da yeni bir rekora ulaşıldı.

GÜNLÜK YOLCU SAYISI REKORU KIRILDI

İstanbul Havalimanı'nda dün yapılan 1593 uçuş ile 252 bin 364 yolcu seyahat etti. Bu rakamla açılışından bugüne kadar geçen sürede en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı'nda "günlük yolcu sayısı rekoru" kırıldı.

BİR ÖNCEKİ REKOR 11 HAZİRAN'DAN

Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan 2023'te yapılan 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı. İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında 10 Haziran'da İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla kente gelen futbolseverlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 11 Haziran'da 1684 uçuş gerçekleştirilmişti.


Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı tatilinde günlük yolcu sayısı rekoru kırdı - Son Dakika


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