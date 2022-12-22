Göz göre göre soygun yapıyorlar! Marketin aynı ürüne iki gün içerisinde yaptığı zam tepki topladı - Son Dakika
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Göz göre göre soygun yapıyorlar! Marketin aynı ürüne iki gün içerisinde yaptığı zam tepki topladı

22.12.2022 15:42
Göz göre göre soygun yapıyorlar! Marketin aynı ürüne iki gün içerisinde yaptığı zam tepki topladı

Sultanbeyli'de bir marketten alışveriş yapan vatandaş, aldığı ürünün iki gün içerisindeki fiyat değişimini görünce ne tepki vereceğini şaşırdı. Aynı markete ait iki gün ara ile kesilen fişleri yan yana koyup fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Bu kadar Allahsızlık olmaz" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde marketlerin uyguladığı fahiş fiyatlar vatandaşı da isyan ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla denetimler sıklaşsa da İstanbul Sultanbeyli'de bir market zincirinin iki gün arayla aynı ürüne uyguladığı fiyat tarifesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.

İKİ GÜN İÇİNDE 20 TL ZAM GELDİ

Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntüde, aynı marketten iki gün arayla yapılan alışverişin fişleri yer aldı. Burada 19 Aralık'ta marketten 49.90 TL'ye alınan toz içeceğin, 21 Aralık tarihinde 69,50 liraya çıkarıldığı görüldü. Duruma isyan eden şahıs, "Böyle Allahsızlık olmaz." ifadelerini kullandı.

İşte vatandaşın sosyal medyada paylaştığı o fiş;

Biri bu soyguna dur desin! Marketin aynı ürüne iki gün içerisinde yaptığı zam ağızları açık bıraktı

5 MARKET VE 13 MARKAYA PARA CEZASI KESİLDİ

Rekabet Kurulu dün, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Bunlardan 13 markaya toplamda 878 milyon lira para cezası kesildi.

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

  • Coca-Cola'ya 272.159.349,36 TL,
  • Eti'ye 173.263.933,89 TL,
  • Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 TL,
  • Pepsi'ye 92.506.885,85 TL,
  • Frito Lay'e 87.954.615,82 TL,
  • Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 TL,
  • Red Bull'a 25.711.530,05 TL,
  • Unmaş'a 24.223.008,88 TL,
  • Şölen'e 15.680.173,63 TL,
  • Haribo'ya 10.204.678,30 TL,
  • Kent Gıda'ya 8.775.984,66 TL,
  • Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 TL,
  • Doğanay'a 5.553.551,61 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

KARTEL OLUŞTURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Göz göre göre soygun yapıyorlar! Marketin aynı ürüne iki gün içerisinde yaptığı zam tepki topladı - Son Dakika


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