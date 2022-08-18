İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Yılmaz: Merkez Bankaları Öngörülür ve Güvenilir Olmak Zorunda

ESRA ALUS

İYİ Parti, "Ekonomide Kurtuluş Planı"nın ilk aşamasını oluşturan "İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı"nı açıkladı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, "Merkez Bankaları öngörülür ve güvenilir olmak zorunda. Ona yönelik adımlar atılacak. Merkez Bankası şeffaf öngörülebilir bir şekilde olaya müdahale edecek. Kendi sorumluluk alanında olmayan cari açığı düşürmek filan gibi gereksiz işlerden de çekilecek" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı'nın düzenlediği, "Ekonomide Kurtuluş Planı"nın ilk aşamasını oluşturan "Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı"nın tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Akşener, ekonomi planı hakkında, "Sokağın dertlerinin çaresinin üretildiği, çözümlerinin üretildiği bir programdır. Gerçeği yazan ve gerçekten beslenen bir programdır" bilgisini paylaştı. Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, "İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı" için sunum yaptı.

SUNUM 8 ANA BAŞLIKTAN OLUŞTU

Yılmaz, "Para politikası eylem planı", "Finans sektörü eylem planı", "Kamu maliyesi eylem planı", "Vergi sistemi", "İşgücü piyasaları ve sosyal destekler eylem planı", "Teşvik uygulama politikaları" ve "Dış ticaret politikası" başlıklarının yer aldığı plana ilişkin sunumunda şunları söyledi:

"CUMHURİYET TARİHİMİZ VE AKP İKTİDARINDA YAPILAN HATALAR VAR. ONLARI DÜZELTMEK ÇABASINDAYIZ: 2011'den sonra düzenli şekilde bozulan ana politikası 2018'den sonra çok hızlı bir şekilde kötüleşti ve yaşadığımız bu fiyat artışını enflasyonu getirdi. Şeffaf, bilimle kavga etmeyen, bilimin öğretileri ve mantık çerçevesinde çözümleri geri getiriyoruz Türkiye'ye. 99 yılık Cumhuriyet tarihimizde ve 20 yıllık yaklaşık AKP iktidarında yapılan hatalar var. O hataları düzeltmek çabasındayız.

DAHA ÖNCEKİ İSTİKRAR PAKETLERİNİN AKSİNE FEDAKARLIĞI BAŞKA İNSANLARDAN BEKLEYECEĞİZ: Türkiye büyük ihtimalle tarihinde yaşamadığı kadar tatsız bir süreç yaşıyor. Genelde bu tür ekonomik problemlerin sonunda bazı istikrar paketleri açıklanır ve bu paketler büyük bir çoğunlukla da dar gelirli ücretli vatandaşlardan fedakarlık etmesi istenir. Şimdi burada bizim yapacağımız önemli bir şey var. Dar gelirli vatandaşlarımızın fedakarlık yapacak bir yeri yok. Türkiye'de derin yoksulluk var. Bu yüzden daha önceki istikrar paketlerinin aksine burada fedakarlığı başka insanlardan bekleyeceğiz ve olayı öyle tasarlayacağız.

MERKEZ BANKASI CARİ AÇIĞI DÜŞÜRMEK GİBİ GEREKSİZ İŞLERDEN ÇEKİLECEK: Merkez Bankaları öngörülür ve güvenilir olmak zorunda. Ona yönelik adımlar atılacak. Merkez Bankası şeffaf öngörülebilir bir şekilde olaya müdahale edecek. Kendi sorumluluk alanında olmayan cari açığı düşürmek filan gibi gereksiz işlerden de çekilecek. Merkez Bankası yapamayacağı işlere kalkışmayacak, elindeki araçların sınırlı. O araçlarla çözebileceği kendi kanuni görevine dönecek. Başka olaylara da karışmayacak. Şeffaflık, öngörünürlük ve güvenilirlik çok önemli bir merkez bankaları için. Onun için biz para politikası kurulunun toplantılardan önce sunulan araştırmaları bilgi notunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu uygulayan merkez bankaları var biz de onlardan biri olacağız."

Bilge Yılmaz'ın yaptığı sunumdan öne çıkanlar şöyle:

PARA POLİTİKASI EYLEM PLANI

Kapsamlı enflasyon hedeflemesine geçilecek.

3'er aylık dezenflasyon politikası kamuoyuyla paylaşılacak.

Politika faizi, enflasyon hedeflemesi rejimine uygun olarak belirlenecek.

Kredi kararları piyasa mekanizmalarına bırakılacak.

Döviz kuruna keyfi müdahaleler durdurulacak.

Kamu bankalarına kur müdahalesi yaptırılmayacak.

TCMB'ye bağımsız, liyakat esaslı bir yönetim atanacak.

Döviz alım satımları öngörülebilir ve şeffaf bir takvime bağlanacak.

TCMB, sorumluluk alanı dışındaki uygulamalardan çekilecek.

Para Politikası Kurulu (PPK) bilgi notu, faiz kararı öncesi kamuoyuyla paylaşılacak.

- PPK üyelerinin oy dağılımı açıklanacak.

TCMB'nin sermaye yapısı ve Hazine'ye yapılan kar transferleri gözden geçirilecek.

Şu an 45 milyar dolar civarında olan döviz swap işlem hacmi kademeli olarak azaltılacak.

TCMB'nin bağımsızlığı anayasal güvence altına alınacak.

TCMB Başkan, Başkan Yrd. ve PPK üyelerinin görev süreleri yeniden 5 yıla çıkartılacak.

PPK üye seçiminde liyakat esaslı uluslararası yeterlilik uygulanacak.

FİNANS SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

Tüm bankalar için varlık komitesi gözden geçirme programı başlatılacak.

Kamu bankalarında gerekirse sermaye artırımı yapılacak.

Kamu bankalarına liyakatli yönetimler getirilecek.

Kamu bankaları esas faaliyet alanlarına odaklanacak.

Halk Bankası KOBİ'lere, Ziraat Bankası tarıma yönelik faaliyetlere dökecek.

Kamu bankalarının agresif büyüme stratejileri sonlandırılacak.

BDDK, SPK ve TMSF kurullarının bağımsızlıkları ve işleyişlerinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Finansal mimari çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gözden geçirilecek.

KAMU MALİYESİ EYLEM PLANI

Kamu harcamalarının etkinliği gözden geçirilecek, verimsiz harcamalardan tasarruf edilecek.

Kamunun tüm taahhütleri şeffaflaştırılacak.

Kamu borç yönetimi stratejisi yeniden belirlenecek.

Türkiye Varlık Fonu lağvedilecek.

Dövize çevrilebilir mevduat uygulaması kademeli olarak kaldırılacak.

Altın ve benzeri endeksli borçlanma sonlandırılacak.

Döviz yerine TL cinsi borçlanma tercih edilecek.

Hazine ve Maliye Müsteşarlıkları oluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yetkileri Maliye Müsteşarlığı'na devredilecek.

Borçlanma ve Kamu Finansmanı Genel Müdürlükleri birleştirilecek.

Hazine birimleri yeniden Ankara'da tek çatı altında toplanacak.

KÖİ projeleri incelemeye alınacak ve kamuoyu bilgilendirilecek.

Kamu hakları kararlı bir yaklaşımla takip edilecek, ulusal ve uluslararası tüm hukuki ve diplomatik yollar kullanılacak.

Oluşan zararlar sorumlularından tahsil edilecek.

VERGİ SİSTEMİ

Vergi Konseyi paydaşların katılımıyla reform çalışmalarına başlayacak.

Vergi adaletini sağlamak için acil düzenlemeler yapılacak.

Öncelikli alanlarda denetim kampanyaları başlatılacak.

Siyasi vergi incelemeleri durdurulacak.

Muafliyetler ve ek gelirler askıya alınacak.

Vergi aflarına son verilecek.

Vergi Reform paketi uygulamaya konulacak.

Vergisiz iş hayatına son verilecek.

Nakitsiz ödemeler teşvik edilecek.

İŞGÜCÜ PİYASALARI VE SOSYAL DESTEKLER EYLEM PLANI

Türkiye beceri envanteri oluşturulacak.

İşgücü veri tabanı yenilenecek.

İşsizlik fonunun amaç dışı faaliyetleri durdurulacak.

Sosyal desteklere ulaşım hızlandırılacak.

Güvenceli esnek istihdam desteklenecek.

Herkesin yaşanabilir gelir düzeyine ulaşması sağlanacak: İyi Yaşam Gelir Modeli

TEŞVİK UYGULAMA POLİTİKALARI

Küçük ve orta ölçekli firmaların çok uluslu şirkerlere dönüşmesi teşvik edilecek.

Sanayi politikaları rekabet ortamına asgari düzeyde müdahaleyle hayata geçirilecek.

TÜBİTAK yeniden bilimsel öncülük rolünü üstlenecek.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI

AB ile Gümrük Birliği modernizasyon sürecine başlanacak.

Yurt içinde uluslararası ticaretle uyumlu karbon ticareti sistemi tasarlanacak.

Ticaret Bakanlığı 3 müsteşarlık olarak yapılandırılacak.

AB ile vize serbestisi sağlanacak.

Afrika, G. Amerika ve Asya Pasifik için veri temelli açılımlar yapılacak.

Yeşil dönüşüm için AB fonları kullanılacak.