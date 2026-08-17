İyidere Limanı'nda %82 Fiziki Gerçekleşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün itibarıyla İyidere Lojistik Liman Projesi'nde yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştıklarını bildirdi.

Uraloğlu, İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireğinin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu sabah Rize için hayati önem taşıyan Çamlıhemşin Tüneli'ni açarak bölgenin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getirdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, şimdi de hem Rize'nin hem de ülkenin Karadeniz'deki lojistik gücünü taçlandıracak bir eserin, İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son ano kronman betonunu dökeceklerini, böylece bu büyük projenin en kritik aşamalarından birini tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını ifade etti.

İyidere Lojistik Limanı ile civardaki yerleşimlerin, iş yerlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak köprülü kavşağın ihalesini bugün gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Bu da Rize'ye üçüncü müjdemiz olsun. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Ulaştırma ve lojistiğin bir ülkenin sadece yollarını, limanlarını, hava ya da demir yollarını değil, üretimini, ihracatını, istihdamını ve geleceğe dair umudunu da inşa eden sektörler olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüz dünyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kızıldeniz'deki aksaklıklara kadar yaşanan jeopolitik gerilimler, Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskler bir kez daha göstermiştir ki güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmak bir tercih değildir, bir zorunluluktur. İşte bu noktada Türkiye, coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlüğü, modern altyapısı ve kararlı yatırımlarıyla koridor ülkesi olmaktan, koridorları planlayan, yöneten merkez ülke olmaya yükseltmektedir. İyidere Lojistik Limanı da bu büyük vizyonun Karadeniz'deki en önemli ayaklarından biridir."

Uraloğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumuyla stratejik öneme sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu limanımız da Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafesiyle Doğu Karadeniz'in tamamına kolay erişimin mümkün olduğu, adeta bölgenin tam kalbinde yer alan stratejik bir konumdadır. Doğal olarak bugün burada sadece büyük bir liman yatırımından değil, Rize ve Trabzon başta olmak üzere tüm Karadeniz'in ve ülkemizin geleceğine yön verecek stratejik bir eserden söz ediyoruz. Bu limanı, Doğu Karadeniz'i ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü şekilde bağlayacak, bölgemizin üretim ve lojistik kabiliyetini ileriye taşıyacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz."

Mendireğe 25 milyon ton dalga enerjisini sönümleyen taş bloklar yerleştirildi

Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile Karadeniz havzasındaki büyük tonajlı gemilerin güvenle demirleyebileceği yeni bir adres oluşturduklarının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İyidere Lojistik Liman Projemiz kapsamında, 2 bin 950 metre uzunluğunda ana mendirek, 395 metre tali mendirek, farklı nitelikteki gemilere hizmet verecek 2 bin 220 metre rıhtım ve yaklaşık 657 bin metrekarelik lojistik geri saha oluşturuyoruz. Kuru yükten konteynere, genel yükten Ro-Ro taşımacılığına kadar her türlü yüke ve gemiye hizmet verebilecek güçlü bir liman altyapısını tesis ediyoruz. Karadeniz'in zorlu deniz şartlarına karşı bu eseri güvenle yükseltmek için bugüne kadar yaklaşık 25 milyon ton anroşman imalatını yani dalga enerjisini sönümleyen büyük taş blokların yerleştirilmesini gerçekleştirdik. Ana mendirekte kullanılan 14 bin 754 X-blokun imalat ve yerleştirme çalışmalarını tamamladık. Ana mendireğimizin 2 bin 950 metreye ulaşmış olması, geri saha imalatlarımızı da tamamlamış olmamızı sağladı."

Uraloğlu, bugün itibarıyla projede yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştıklarını vurgulayarak, "Az sonra, toplam 2 bin 950 metretül kronman betonun son 11 metrelik kısmını ve rıhtım kronman betonunun başlangıcını yaparak limana yanaşacak gemileri dalga tesirinden koruyacak ana mendireği tamamen bitirmiş olacağız. Altyapı çalışmalarının tamamını bu yıl bitmeden tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Esasında biraz daha erken tamamlamayı hedeflemiştik. Ama geçen senenin sonundaki vahşi Karadeniz dalgaları bizim birçok yapımızı olumsuz etkilemişti. Oradan aldığımız sonuçları da projenin bazı revizyonlarını yaparak artık çok daha güçlü bir konuma getirmiş olduk. Sene sonu inşallah bütün altyapıyı bitirmiş olacağız. Bunu bitirdikten sonra üstyapı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

"İyidere Lojistik Limanı Rize'nin geleceğine vurulan bir mühürdür"

İyidere Lojistik Limanı'nın, Rize'nin geleceğine vurulan çok önemli bir mühür olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Başta Rize olmak üzere tüm bölgemizin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotifi inşa etmiş oluyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Biz bu limana sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir yatırım olarak bakmıyoruz. Onu, Türkiye Yüzyılı'nın ulaştırma ve lojistik vizyonunun Karadeniz'deki önemli merkezlerinden biri olarak görüyoruz. Aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimiz için de çok önemli üslerden bir tanesi, sığınma noktalarından bir tanesi olacaktır. Bu anlamda da ayrıca kıymetlidir. Bu vizyonun diğer güçlü ayaklarını da kararlılıkla takip ediyoruz, ilerletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesindeki çatışmalar ve gerilimlerin ya da Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki aksaklıklar gibi gelişmelerin küresel tedarik zincirlerini derinden etkilediğini ve alternatif koridor arayışlarını hızlandırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlükle merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un, en güvenli, en hızlı ve en sürdürülebilir alternatif olarak öne çıktığına işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Demir Yolu Geçişi ve ülkemizde devam eden diğer demir yolu yatırımlarımızla, Orta Koridor'u Asya'dan Avrupa'ya uzanan en güvenilir ve modern altyapısıyla rekabetçi bir uluslararası ticaret omurgasına dönüştürüyoruz. Elbette Orta Koridor'un Karadeniz'e, Akdeniz'e ve Ege'ye bağlantılarını da demir yollarıyla Allah'ın izniyle sağlamış olacağız. Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projemizle de Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki demir yolu bağlantısını güçlendirerek Orta Koridor'un kapasitesini artırmış olacağız. Aynı zamanda bir alternatif olarak ortaya koymuş olacağız. Kalkınma Yolu Projesi'yle ise bu resme çok önemli bir güney halkasını ekliyoruz. Basra Körfezi'ni Irak'taki Büyük Faw Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturuyoruz."

Uraloğlu, Türkiye'ye ve dünyaya mutlaka alternatif güzergahlar gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bırakın kriz zamanlarını, normal zamanda bile alternatif güzergahlarınızın mutlaka olması gerekli. Bu hususta da yine kısa bir süre önce Suudi Arabistan ile yeni ve modern Hicaz Demiryolu'nu canlandıracak işbirliği mutabakat zaptını imzalamıştık. Bu proje, Türkiye'yi Körfez'den Avrupa'ya bağlayan yepyeni bir demir yolu koridoru oluşturacak. Hedefimiz açıktır, üreten, ihraç eden, ticaret yollarının merkezinde yer alan ve ulaştırmanın her modunda güçlü bir Türkiye. Rize İyidere Lojistik Limanı da bu hedef doğrultusunda Karadeniz kıyılarımızda yükselen stratejik eserlerimizin başında gelmektedir. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla hayata geçireceğiz."

Türkiye adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Uraloğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projenin her aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle butona basarak İyidere Lojistik Merkezi ana mendireğinin son ano kronmanının beton döküm işlemini başlattı.

Öte yandan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer'i ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.