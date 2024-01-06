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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Artan Maliyetlere Rağmen Ucuz Ekmek Satışına Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Artan Maliyetlere Rağmen Ucuz Ekmek Satışına Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret ederek, artan girdi maliyetlerine rağmen hala 5 TL'ye ekmek satışının devam edeceğini söyledi. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu zorlu günlerde halka destek olmaya devam edeceğini belirtti. Halk Ekmek Fabrikası, günde 120 bin ekmeği yurttaşlara ulaştırarak ekonomik kriz döneminde önemli bir rol üstleniyor. Başkan Soyer, fabrika ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile imzaladığı protokolle hem esnafa hem tüketiciye destek olduğunu vurguladı. Ayrıca, Başkan Soyer, ekonomik kriz ortamında fiyatları artırmadan ekmek satışına devam ettiklerini ve bu durumun kendilerini zorladığını ancak halkın nefes alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Artan Maliyetlere Rağmen Ucuz Ekmek Satışına Devam Ediyor
06.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:14
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Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan girdi maliyetlerine karşın hala 5 TL'ye ekmek satmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Soyer, "Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın İzmir Büyükşehir Belediyesi bu günler için var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, halka ucuz ve sağlıklı ekmek sunan bir firmaya bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrikanın ekmek üretim aşamalarını inceleyen Başkan Tunç Soyer'e firma yetkilisi de eşlik etti.

Halk Ekmek Fabrikası, Türkiye'nin zorlu ekonomik kriz döneminde günde 120 bin ekmeği, 91 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırıyor. Artan girdi maliyetlerine karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ve kepekli ekmeği 5 TL'den, 450 gramlık tam buğdaylı ve çavdarlı ekmeği 12 TL'den, 450 gramlık glütensiz ekmekleri 20 TL'den, 90 gramlık 5'erli paketli hamburger ekmeğini 20 TL'den, 1000 gramlık karakılçık ekmeğini ise 36 TL'den satışa sunuyor.

"Fırıncı esnafıyla rekabet yerine destek oluyoruz"

Fabrika ziyaretinin ardından konuşan Başkan Soyer, 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Fırıncılar Esnaf Odası arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Halk Ekmek Modeli ile hem esnafa hem tüketiciye destek olunduğunu ifade etti. Başkan Soyer, "Şu an 85 bin adet ekmek üretiyoruz. 35 bin civarında da diğer fırınlardan takviye alıyoruz. Bu hem bizim kapasitemizi artırmamız anlamına geliyor hem de fırıncı esnafımızla da rekabet etmek yerine onların kapasitesini devreye sokarak destek olmuş oluyoruz" dedi.

"Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız"

Artan girdi maliyetlerine karşın ekmekleri hala 5 TL'den sattıklarını belirten Başkan Soyer, "Hakikaten insanın canını yakan enflasyonist ortamda, bu hayat pahalılığında vatandaşlarımızı bir nebze olsun nefes almasına imkan veren bir fiyat politikası yürütüyoruz. Çünkü biz mutfakta ekmeksiz yemek yemeyen bir milletiz. Ekmek bizim için baş tacıdır. Yere düştüğünde kapıp başımızın üstüne koyarız. En önemli gıda maddesidir. O nedenle bu hayat pahalılığında en çok titizlendiğimiz, korumaya çalıştığımız ürünümüz ekmeğimiz. Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız. Fiyatı artırmamaya devam ediyoruz. Maliyetin altında bir fiyatla satış yapmaya çalışıyoruz. O nedenle zorlanıyoruz ancak var gücümüzle bunu sürdürmeye davam ediyoruz" diye konuştu.

"Büfe sayımızı 94'e çıkarıyoruz"

Başkan Soyer, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun ki en ucuz fiyatlı en kaliteli ekmeğe ulaşıyorlar. Önümüzdeki ay içinde 3 büfe daha açarak sayımızı 94'e çıkaracağız. Yoksulluk arttıkça ve derinleştikçe bizim de ürettiğimiz çözümler gelişiyor, dokunduğumuz vatandaş sayısı da artıyor. Maalesef bu hayat pahalılığında ekonomik kriz ortamında çok zorlanarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın İzmir Büyükşehir Belediyesi bu günler için var. Ailelerimizin ekonomisine katı vermesine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesi, Artan Maliyetlere Rağmen Ucuz Ekmek Satışına Devam Ediyor - Son Dakika


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