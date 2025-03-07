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Ekonomi

Kadınların Konut Satışı Artıyor

Kadınların Konut Satışı Artıyor

2024'te kadınların konut satışındaki payı %35'e ulaştı; en çok Kırıkkale ve Çanakkale'de satıldı.

07.03.2025 14:17
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "TKGM verilerine göre konut satışları cinsiyet ayrıntısında kadınların payı artmaya devam ediyor. 2014 yılında yüzde 29 seviyesinde olan kadınların konut satışındaki payı, 2024 yılında rekor bir artışla yüzde 35 seviyesine ulaştı" dedi.

Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadınlara yapılan konut satış sayıları hakkında veriler paylaşan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplam nüfusumuzun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturuyor. Türkiye genelinde konut satışlarında 2024 yılında kadınlar yüzde 35 pay ile 517 bin 528, erkekler ise yüzde 55 pay ile 819 bin 231 konut edindi. 24 bin 547 konut ise ortak alındı. Kadınlara konut satışının payı 2014 yılında yüzde 29 seviyelerindeydi" dedi.

"Kadınların en çok konut edindiği iller"

2024 yılı illere göre cinsiyet ayrıntısında konut satış verilerini de değerlendiren Özelmacıklı "Geçtiğimiz yıl Kırıkkale, Çanakkale, Balıkesir illerimiz yüzde 42 ile en yüksek oranda kadınlara konut satışının yapıldığı illerimiz oldu. Bu illerimizi ise yüzde 41 seviyelerinde Karaman, Edirne ve Sinop illerimiz takip etti. En az oranda kadınlara konut satışı yapılan illerimiz ise yüzde 22 ile Muş, yüzde 23 ile Ağrı ve Ardahan ve yüzde 24 ile Kars ve Bitlis oldu" dedi.

"Ortak alımlarda Afyonkarahisar ilk sırada"

2024 yılı illere göre cinsiyet ayrıntısında ortak yapılan konut satış sayılarına da değinen Özelmacıklı, "Ortak alınan konutlarda ise yüzde 3,99 ile Afyonkarahisar açık ara ilk sırada yer adlı. Afyonkarahisar ilimizi yüzde 2,60 ile Muğla, yüzde 2,47 ile Balıkesir, yüzde 2,46 ile Aydın ve yüzde 2,39 ile Sinop takip etti" dedi.

"Kadınlar kendilerini güvende hissetmek istiyor"

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına da değinen Özelmacıklı "2024 yılında, yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 19,7 iken bu oran kadınlarda yüzde 26,6, erkeklerde yüzde 12,6 oldu. Kadınların yüzde 43'ü, erkeklerin ise yüzde 58,9'i yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvende hissetti. Evinde yalnızken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2024 yılında yüzde 4,8 iken bu oran kadınlarda yüzde 6,9, erkeklerde yüzde 2,6 oldu. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında yüzde 50,3 iken 2024 yılında yüzde 46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında yüzde 55,1 iken 2024 yılında yüzde 52,3 oldu" dedi.

"Evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395 oldu"

Evlenme ve boşanma sayılarına da değinen Özelmacıklı "2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 187 bin 343 oldu. İstatistikler ayrıca evlilerin evli olmayanlardan daha mutlu olduğunu da gösterdi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 52,5 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 44 olarak gerçekleşti" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Kırıkkale, Ekonomi, Kadın, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınların Konut Satışı Artıyor - Son Dakika

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