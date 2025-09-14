Kara Yollarında Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Kara Yollarında Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

14.09.2025 09:24
Yolda onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin hız limitesine ve işaretlere uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı Kesimi İstanbul istikameti 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenilenmesinde, Edirne istikametinden Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu, Lüleburgaz Gişeleri'nden ise otoyola girişlerin kapatılması nedeniyle yapılan çalışmaların, 7/24 devam etmesi bekleniyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Adana istikametine doğru kontrollü sağlanıyor.

Avrupa Otoyolu'nun Pınarhisar Kavşağı (K61)-Lüleburgaz 1 Kavşağı (K62) 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Batı Taşıma yolu (Lüleburgaz istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşım Doğu Taşıma yolundan (Gişeler istikameti) iki yönlü (geliş-gidiş) yapılıyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 9-13. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Selçuk- Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hudut-Dereköy yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra- Şiran yolunun 20-21. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle Şebinkarahisar istikameti trafiğe kapatılıp, Alucra istikametinde kontrollü trafik akışı sürdürülüyor.

Balıkesir- Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü servis yoluna yönlendiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin, dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Vakfıkebir- Trabzon yolunun 13. kilometresindeki Vakfıkebir Çıkış Kavşak köprüsünün, bölünmüş yolun her iki yönündeki yapılarında yapılacak derz onarım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Pozantı, trafik, Yaşam, Niğde, Son Dakika

