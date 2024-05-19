Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nda üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Saray ile Çorlu Kavşağı arasında Güney Taşıma yolunda kesimler halinde şerit daraltma yapılarak trafiğe diğer şeritlerden izin veriliyor. TAG Otoyolu Yılankale kavşağının 6-7. kilometrelerinde Osmaniye istikametinde katılım kolunda yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle katılımlar, Baklalı veya Ceyhan kavşağından devam ediyor. Muğla-Denizli yolunun 13-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Akçakoca-Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42, Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Samsun-Bafra yolunun Samsun Kurupelit Yat Limanı-Bafra Otogar kavşakları Bafra istikameti ulaşıma kapatılacak. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü devam edecek. Soğanlı Bayburt Erzurum yolunun 51-57. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Bayburt yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor. Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 3. kilometresindeki Organize Sanayi Kavşağı'nda sinyalizasyon bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun 22-42. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşıma alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt-Isırganlık Geçidi-Çatalzeytin yolundan izin veriliyor.

19.05.2024 08:55
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nda üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Saray ile Çorlu Kavşağı arasında Güney Taşıma yolunda kesimler halinde şerit daraltma yapılarak trafiğe diğer şeritlerden izin veriliyor.

TAG Otoyolu Yılankale kavşağının 6-7. kilometrelerinde Osmaniye istikametinde katılım kolunda yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle katılımlar, Baklalı veya Ceyhan kavşağından devam ediyor.

Muğla- Denizli yolunun 13-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 30-42, Diyarbakır- Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun Valiliğinin "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışları" sebebiyle 07.30-14.00 saatlerinde Samsun- Bafra yolunun Samsun Kurupelit Yat Limanı-Bafra Otogar kavşakları Bafra istikameti ulaşıma kapatılacak. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü devam edecek.

Soğanlı Bayburt Erzurum yolunun 51-57. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Bayburt yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 3. kilometresindeki Organize Sanayi Kavşağı'nda sinyalizasyon bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun 22-42. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşıma alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt-Isırganlık Geçidi-Çatalzeytin yolundan izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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