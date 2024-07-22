Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Sakarya-Bilecik yolunda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan kesimler bulunuyor. Ayrıca, Havza-Merzifon-Osmancık yolunda üstyapı yenileme çalışmaları, Söğüt-Korkuteli yolunda üstyapı yenileme çalışmaları, Kayseri-Niğde yolunda yol yapım çalışmaları, Karabük-Eskipazar yolunda heyelan nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı kesimler mevcut. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunda da trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önem taşıyor.

22.07.2024 08:41
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Kavşağı kesimi 9-11. kilometreleri, İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları kesimi 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 11-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik yönünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karabük- Eskipazar yolunun 1-4. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 37-43. kilometrelerindeki çalışma sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması nedeniyle Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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