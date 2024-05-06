Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde yürütülen çalışma sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Muğla-Denizli yolunun 13-20. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle, ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

06.05.2024 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle bu kesimde 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde yürütülen çalışma sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tarsus- Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kütahya- Eskişehir yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 13-20. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle, ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

Seydikemer, Eskişehir, Kastamonu, Çukurova, Tirebolu, Piraziz, Fethiye, Karabük, Giresun, Kütahya, Denizli, trafik, Tarsus, Kınalı, Ankara, Yenice, Adana, Aydın, Niğde, Muğla, Sivas, Ulaşım, Trafik, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
04:39 Kilis’te aile katliamı Eşi ve 3 çocuğunu boğarak öldürüp intihar etti Kilis'te aile katliamı! Eşi ve 3 çocuğunu boğarak öldürüp intihar etti
19:21 Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
08:25 Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı
07:55 Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı
00:37 Aksaray’da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu Aksaray'da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
00:07 Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
23:49 Hamas, Kahire’deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı Hamas, Kahire'deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
23:09 Brezilya’yı vuran sellerde can kaybı 76’ya yükseldi Brezilya'yı vuran sellerde can kaybı 76'ya yükseldi
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 08:51:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement