Karabük Bulak'ta üç ortak 20 bin soğanla topraksız safran yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük Bulak'ta üç ortak 20 bin soğanla topraksız safran yetiştiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Karabük Bulak\'ta üç ortak 20 bin soğanla topraksız safran yetiştiriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Karabük Bulak\'ta üç ortak 20 bin soğanla topraksız safran yetiştiriyor
Haber Videosu

Karabük Bulak'ta üç ortağın kurduğu tesiste, 20 bin soğanla topraksız dikey tarım sistemiyle safran yetiştiriliyor. Otomasyonla mevsimden bağımsız kontrol edilen üretim işçilik ve maliyeti azaltırken ortaklar ürünü lokum imalatçıları ve otel mutfaklarına pazarlamayı planlıyor.

"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safran, Karabük'te geleneksel üretim yöntemlerinin yanı sıra topraksız dikey tarım sistemiyle yetiştiriliyor. Kurulan tesiste iklim şartlarından bağımsız 20 bin soğandan safran üretimi yapılıyor.

Safran, parlak koyu kırmızı renkteki üç parçalı tepecikleri ve kendine has özellikleriyle coğrafi işaret tesciline sahip bulunuyor. Çiçeğin yalnızca dişi organının kırmızı ipliksi bölümlerinden elde edilen baharat; yemeklerden tatlılara, lokumdan kozmetik ve ilaç sanayisine kadar farklı alanlarda kullanılıyor. Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde kurulan tesiste ise safran yetiştiriciliği teknolojiyle buluşturuldu. Üç ortağın girişimiyle hayata geçirilen üretim alanında toprak ve mevsim şartlarına bağlı kalmadan kontrollü ortamda yetiştiricilik yapılıyor.

20 BİN SOĞANLA ÜRETİM YAPILIYOR

Girişimcilerden Murat Yetişir, ortaklarıyla daha önce de topraksız tarım üzerine araştırmalar yaptıklarını, safran üretiminin bu alanda Türkiye'de çok yaygın olmaması nedeniyle bilgi edinmekte zorlandıklarını söyledi. Yetişir, "Verimli olabileceğini düşündük, yaptık. Şu an memnunuz. Kısmet olursa seneye daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Burada 20 bin soğanımız var. Kapasite olarak 27 bin soğan koyabiliyoruz. Hemen hemen tamamından da verim aldık. Çok istisna çıkmayanlar var yani. Her gün topluyoruz" dedi.

Üretimin mevsimsel hareketlerden bağımsız olmasının avantaj olduğunu vurgulayan Yetişir, "Dışarıda kar yağmış, güneş açmış, bunlara çok bağlı değiliz. Gün gün sıcaklık değerleri var, ışık değerleri var, karbondioksit ve nem değerleri var. Bunları ayarladıktan sonra zaten dışarıdan da bağımsız olduğu için burada büyümesini devam ettiriyor. Dört tane sensörümüz var. Bu sensörler vasıtasıyla hem karbondioksiti hem de nemi kontrol edebiliyoruz. Belli değerleri aştığı zaman sistem otomatik olarak kendisi çalışıyor. Zaten uzaktan kumanda edebiliyoruz. Otomasyon sistemi kuruldu. Sanayi tipi klima koyduk buraya, ki havayı dengeli bir şekilde dağıtabilelim içeride. Çünkü önemli" diye konuştu.

Ortaklardan Mehmet Hastürk ise safranın pazarlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Safranbolu'nun lokum üretimiyle tanınması nedeniyle ürünün tepecik kısmının lokum imalatçıları tarafından değerlendirilebileceğini düşündüklerini aktaran Hastürk, şunları kaydetti:

"Asıl stigma kısmının ise İstanbul, Ankara gibi şehirlerdeki büyük otellerin mutfaklarında kullanıldığını öğrendik. Oradaki şeflerle irtibat kurup, tabii bu arada safranın kalitesi de çok önemli. Onlar kaliteli safran arıyorlar. Biz de burada yaptığımız ürüne güveniyoruz. Hatta bunun tahlilini yaptırmak için yurt dışından da referanslar aldık. Oraya tahlile gönderip, tahlilini yaptırdıktan sonra tabii daha rahat pazarlayacağız."

İŞÇİLİK VE ÜRETİM MALİYETLERİNİ AZALTIYOR

Ortaklardan Abdullah Hastürk, topraksız dikey tarım yönteminin işçilik ve üretim süreçlerinde avantaj sağladığını belirtti. Soğanların plastik kaplara yerleştirilmesi ve çiçeklerin günlük toplanması dışında sistemin büyük ölçüde otomatik çalıştığını anlatan Hastürk, "Daha sonra evde işçiliğini yapıyoruz. Yani saflarını çıkarıyoruz. Onun haricinde işte burada kurduğumuz sistem otomatik her şeyini yapıyor zaten. Dışarıya göre çok daha az bir işçilikle halletmiş oluyoruz. Kendimiz hallediyoruz. Kendi aramızda herhangi bir işçi kullanmadan kendimiz hallediyoruz. Toprak sürmesi yok, ot yok. Öyle yabani şeyler yok. Tamamen sadece biz direkt saflarını ekiyoruz. Bu da maliyetleri düşürüyor. Daha akıcı, daha iyi bir üretim sağlıyor. Ürünlerimizi topladıktan sonra sertifika için Amerika'ya göndereceğiz. Bu sertifikayı aldığımız takdirde ürünlerimiz bin 400 lira civarına kadar çıkıyor" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTeknolojiKarabükEkonomiTarımYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir elinde silah, bir elinde bayrak Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
Engelli kızı için her şeyi bıraktı Polis babayla Eylül’ün kar günü Engelli kızı için her şeyi bıraktı! Polis babayla Eylül'ün kar günü
Netanyahu’ya benzeyen İranlı esnaf, neden ayrıldığını böyle anlattı Netanyahu'ya benzeyen İranlı esnaf, neden ayrıldığını böyle anlattı
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
16:02
TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu Final başka yerde mi oynanacak
TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu! Final başka yerde mi oynanacak?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi, COP31’e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
13:55
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat’ı göreve getirdi
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat'ı göreve getirdi
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 16:25:16. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük Bulak'ta üç ortak 20 bin soğanla topraksız safran yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android