Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Karavan Sektörünün Geliştirilmesi İçin Uluslararası İşbirliği Toplantısı Düzenledi

Karavan sektörünün geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, sektör paydaşlarını uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Ankara'da bir araya getirdi.

Karavan turizmi temasında kalkınma ajansları arasında ulusal koordinatörlük görevini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Türkiye karavan ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak farklı yetki alanlarındaki Bakanlık birimlerini, Avrupa karavan sektörünün temsilcisi Karavan Endüstrisi Birliği ile Ankara'da bir araya getirdi. KUZKA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program çerçevesinde Ankara'ya gelen Karavan Endüstrisi Birliği (Caravaning Industrie Verband e.V. -CIVD) Genel Müdürü Daniel Onggowinarso, Caravan Salon Düsseldorf Fuar Direktörü Stefan Koschke ve beraberindeki heyet sırasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda karavan üretimi, üretim standartları ve ilgili mevzuat, ürün ihracatı ve karavan alanları düzenlemeleri konularını kapsayan bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Fonlar ve Teknik İş Birliği Dairesi Başkan Işıl Aytek, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü Otomotiv, Enerji ve İthalat Dairesi Başkanı Ozan Emrah Gök, Sanayi Genel Müdürlüğü Otomotiv Sanayi Daire Başkanı Gökhan Özkök, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanlığı, Bakanlık ve KUZKA uzman personeli katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, bölgesel politika ve önceliklere göre faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının seçilmiş ulusal temalarda koordinasyon görevi üstlendiğini belirterek, "Karavan turizmi temasında koordinatör kalkınma ajansımız olan KUZKA, bu alanda 2020 yılında turizm odağı ile başladığı çalışmalarını her yıl üzerine koyarak derinleştiriyor. Gelinen noktada, henüz küçük ancak ciddi bir büyüme potansiyeli barındıran karavan turizminin gelişiminin yalnızca turizm tarafıyla değil, üretim, tedarik zinciri, yerli üretim fırsatları, karavan alanlarının altyapı ve standartlarının oluşturulması, tüketici bilincinin geliştirilmesi gibi birçok alanda yapılacak kapsamlı müdahaleler ile mümkün olduğunu değerlendiriyoruz. Bu minvalde, sektörün en büyük ikinci pazarı konumundaki Avrupa karavan endüstrisini temsil eden en önemli birlik konumundaki Karavan Endüstrisi Birliği ve Karavan Salon Düsseldorf Fuarı temsilcilerinden oluşan bu kıymetli heyeti Bakanlığımızın ana hizmet birimleri ile birlikte ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Ana hizmet birimlerimizin değerli yöneticilerine, daire başkanlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde, karavan ekosisteminin ülkemiz tarafında fırsat olarak görülebilecek her alanında Alman misafirlerimizin kurumsal tecrübelerini transfer edecek uzun soluklu iş birliğini hedefliyoruz" dedi.

KUZKA'nın koordinasyon görevi çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları özetleyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Türkiye'de karavan üretiminden, makine ve ekipman tedariğine, ihracat tarafından, karavan alanı yatırımlarına kadar bir çok alanda önemli fırsatlar bulunduğunu buna karşılık hızlı büyümenin getirdiği birtakım sorunları da beraberinde taşıdığını belirterek, "2022 yılında İstanbul'da özel sektör tarafında karavan üretici çatı kuruluşlar ile bir araya getirdikleri Karavan Endüstrisi Birliği yöneticilerini bu kez Ankara'da mevzuat düzenleyici merkezi teşkilatlarımız ile bir araya getirerek, kurumlar arası uzun dönemli iş birliğinin ilk adımını atmak istedik. Konuklarımızın sahip oldukları engin tecrübe ve bilgi birikiminin ülkemize adım adım aktarılması noktasında elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Almanya'daki karavan üreticilerinin tamamını, Avrupa'daki üreticilerin ise yüzde 94'ünü temsil eden en önemli çatı örgüt konumundaki CIVD Genel Müdürü Daniel Onngowinarso, toplantıda birliğin yapısı, Dünya'da ve Avrupa'da karavan sektörünün pazar hacmi, teknik altyapı ve güvenlik konularındaki güncel mevzuata ilişkin bir sunum yaptı. Avrupa'da karavan endüstrisinin turizm ile birlikte değerlendirildiğinde 65 milyar Euro seviyesinde bir hacime ulaştığı belirten Onngowinarso, "Türkiye'deki karavan sektörüne ilişkin özellikle pandemi sonrasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. İstanbul'da düzenlenen Karavanist Fuarı'na geçtiğimiz yıl ve bu yıl katılım sağladık. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre fuardaki gelişimi net olarak gördük. Sektörün bu denli hızlı büyüdüğü benzer bir pazar görmediğimizi belirtmeliyim" şeklinde konuştu.

Ankara programının ikinci gününde heyet, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görüşmelerde bulundu. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Devran Ayık, Avrupa Birliği Teknik Mevzuat Dairesi Başkanı Nesrin Gündoğan Üzer, Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Sezen Leventoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Levent Kırcan, Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanı Elçin Şimşek Öncü, Kontrolörler Kurulu Başkanı Barış Can Üstüntaş ve ilgili uzman personeli katılım sağladı. Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda karavan ihracat ve ithalatına ilişkin yasal mevzuat ve normlara uygunluk konusundaki düzenlemeler ve ürün güvenliği ana gündemi oluştururken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki toplantının odağında karavan alanları standardizasyonu, sınıflandırması ve bu alanda yürütülebilecek ikili iş birlikleri yer aldı. - KASTAMONU