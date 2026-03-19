Karavanke Tüneli Açıldı

19.03.2026 11:52
Cengiz İnşaat tarafından yapılan Karavanke Tüneli, Avrupa'nın önemli ulaşım noktalarından biri olarak trafiğe açıldı.

Cengiz İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve Akdeniz, Balkanlar ile Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan Karavanke Tüneli araç trafiğine açıldı.

Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve stratejik önemi nedeniyle Avrupa Birliği tarafından finanse edilen tünelin açılışı, Avrupa Birliği Komisyonu ile Slovenya ve Avusturya'dan hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, tünelin sadece Slovenya için değil, komşu ülkeler ve tüm Avrupa için önemli olduğunu belirterek, "Bugün Slovenya'nın bir kez daha neleri başardığını görmek beni gururlandırıyor." dedi.

Karavanke Tüneli'nin yeni tüpünün birçok açıdan öne çıktığını dile getiren Bratusek, toplam uzunluğu 8 kilometreye yaklaşan Karavanke'nin ülkenin en modern tüneli olduğunu söyledi.

Bratusek, böylesine zorlu bir altyapı projesinin inşasının her zaman son derece karmaşık olduğunu, burada ise dağ kütlesinin zorlu koşulları ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Tünelin özelliklerinden bahseden Bratusek, "Bu tünel, bir altyapı projesinden daha fazlasıdır. İnsanların güvenliği, sınır ötesi rekabet ve ekonomik açıdan değerli bir yatırımdır. Avrupa'nın temel ulaşım bağlantılarından birisidir. Türk büyükelçiye (Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu) ve Cengiz İnşaat'a teşekkür ediyorum. Tüneli açabilmemizde en çok onların emeği geçti." diye konuştu.

Bratusek, bölgedeki en büyük ikinci altyapı projesini açtıklarının altını çizerek, her iki tüpte de trafik açıldığında bölgenin yoğunluktan kurtulacağını ve şehrin nefes alacağını kaydetti.

"Önümüzdeki projeler için çok iyi bir referans"

Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, Karavanke'nin iki ülkenin birlikte yürüttüğü önemli bir proje olduğunu söyledi. Kumaşcıoğlu, "Cengiz İnşaat projeyi son derece başarıyla yürüttü ve yüksek standartlarla zamanında bitirdi. Slovenya tarafı çok müteşekkir bu konuda." dedi.

Bu projenin iki ülke arasındaki ilişkilere katkısına işaret eden Kumaşcıoğlu, "Proje sayesinde Türk müteahhitlik sektörünün kapasitesini ve başarısını gördüler. Burası, önümüzdeki projeler için çok iyi bir referans." ifadesini kullandı.

"Slovenya'da inşa edilen en uzun kara yolu tüneli"

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz ise dünyanın farklı ülkelerinde Türk müteahhitlik sektörünün hizmet kalitesini başarıyla gösterdiklerini belirterek, proje için iki kez yapılan ihalenin ikisini de kendilerinin kazandığını ve ülkede altyapı projesi yapan ilk Türk şirket olduklarını söyledi.

Cengiz, "Slovenya'da inşa edilen en uzun kara yolu tüneli olan Karavanke, Alp Dağları'ndaki Hrusica bölgesinde bulunuyor. Bölgede soğuk iklim koşulları nedeniyle yılın 4 ayında özel önlemler alarak çalıştık." dedi.

Yeraltından su çıkmasının ve yoğun metan gazı varlığının da çalışma koşullarında etkili olduğunu dile getiren Cengiz, Avusturya tarafındaki çalışmaların kendilerinden 20 ay önce başladığını anımsattı.

Cengiz, projeyi hedeflenen sürede bitirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm elverişsiz koşullara rağmen projeyi belirlenen sürede, yüksek kaliteyle tamamlayıp, Slovenya hükümetine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burası 8 ülkenin ulaşımını doğrudan etkileyen önemli bir geçiş noktası. Dolayısıyla tünel, uluslararası ticarete ve turizme de büyük katkı sağlayacak. Projenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

Konuşmaların ardından Karavanke Tüneli'nin Slovenya ile Avusturya'yı birbirine bağladığı noktada açılış kurdelesi kesildi.

140 milyon avroya mal oldu

Slovenya ile Avusturya'yı birbirine bağlamak amacıyla Alp Dağları'nın altında 1991 yılında ilki açılan ancak zamanla yetersiz kalan Karavanke Tüneli'ne yeni bir tüp daha yapılması için düzenlenen ihaleleri kazanan Cengiz İnşaat, 18 Ağustos 2020'de tünel kazısına başlamıştı.

Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan ve Avrupa ticaretinin kuzey-güney bağlantısının Alp Dağları'ndaki stratejik geçiş noktası olan Karavanke Tüneli'nde ilk ışık 18 Mart 2024'te görüldü.

Toplam 7 bin 946 metre olan tünel, tüm elverişsiz zemin koşullarına rağmen ileri mühendislik uygulamalarıyla 6 yılda tamamlandı.

Slovenya'da bir Türk yüklenici firmanın tek başına hayata geçirdiği ilk altyapı projesi olma özelliğine sahip tünelin Slovenya sınırları içinde kalan 3 bin 446 metrelik kısmı Cengiz İnşaat tarafından yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 140 milyon avroya mal olan projede, 255'i Türk olmak üzere 300 kişi istihdam edildi.

Proje kapsamında gişelerden tünele kadar gelen yolun yanı sıra 165,2 metre uzunluğunda ardgermeli bir köprü ile tünelin havalandırma, aydınlatma ve diğer elektromekanik sistemlerinin yönetiminin yapılacağı portal binası ve 1000 metrekarelik 3 katlı bir idare binası da inşa edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
