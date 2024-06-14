Kars'ta Mayıs Ayında 235 Konut Satıldı

Ekonomi

Kars'ta Mayıs ayında 235 konut satılırken, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da Mayıs ayında 255, Kars'ta 235, Iğdır'da 120 ve Ardahan'da Mayıs ayında 46 adet konut satışı gerçekleşti.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu. - KARS