"Kaşif Şahgaga" Türkiye'ye geri döndü - Son Dakika
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"Kaşif Şahgaga" Türkiye'ye geri döndü

15.10.2022 11:44

Yaralı halde bulunan ve Ankara Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi Biriminde bakımı yapılarak doğaya salınan "Kaşif Şahgaga" isimli şah kartal, 5 ay sonra Türkiye'ye döndü.

Yaralı halde bulunan ve Ankara Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi Biriminde bakımı yapılarak doğaya salınan "Kaşif Şahgaga" isimli şah kartal, 5 ay sonra Türkiye'ye döndü.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, nesli tehlike altında olan türlerin korunması için veri toplama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen araştırmalarda, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Çankırı, Çorum, Sivas, Tokat, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Konya, Ankara ve Eskişehir'de uygun habitatlarda şah kartal yuvaları tarandı.

Belirlenen yerler ziyaret edilerek, yaklaşık 80'e yakın yuva bulundu. Yuvalardaki uygun yavrulara uydu vericili takip cihazları takıldı. 2017'den bu yana cihaz takılan kartal sayısı 12'yi buldu.

Uydu vericili bireylerin izlenmesi ile şah kartalların ülkede uygun habitatlardaki dağılımları ve yavru bireylerin kendilerine yeni uygun yaşam alanları arama davranışları mercek altına alındı.

Bu çalışmalarla, yaralanan veya güçsüz düşen bireylerin tedavilerinin ardından doğada hayatta kalma başarı oranlarının araştırılması da amaçlandı.

Kaşif Şahgaga'nın dönüşü

Yaralı halde bulunarak Ankara Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi Birimine getirilen genç şah kartal da 6 aylık tedavinin ardından uydu vericisi takılarak doğaya salındı. 18 Mayıs'ta doğaya bırakılan genç şah kartal hızlı şekilde doğuya doğru yol almaya başladı. Bu sırada şah kartal için Bakanlığın ilgili birimlerince sosyal medya üzerinden bir isim kampanyası başlatıldı. Sonunda şah kartala "Kaşif Şahgaga" ismi konuldu.

Kaşif Şahgaga, yaklaşık bir haftada Rusya'nın Dağıstan Özerk Bölgesi'ne göç etti. Bu bölgeye geçtikten sonra kartaldan sinyal alınamadı. Genç kartal, yaklaşık 5 ay sonra, tıpkı geçen yıl olduğu gibi kışı geçirmek üzere tekrar Türkiye topraklarına geldi. Son bir haftadır Çankırı civarında bulunan şah kartal, bu göç hareketiyle ülkedeki şah kartal popülasyonunun daha önce bilinenin aksine yatay bir göç hareketi yaptığını gösterdi.

Geri dönüş hareketi her ne kadar denizin üstünden geçiyor gibi görünse de bunun veri sıklığından kaynaklanan bir durum olduğu gözlendi. Kuşun bir önceki verisiyle Çankırı'daki verisi arasında başka bir nokta kaydedilmediğinden harita üzerinde kuşun denizin üstünden geçiyormuş gibi verdiği görüntünün yanıltıcı olduğu öngörüldü. Kuşun karalar üzerinden uçarak eski yaşam alanlarına geri döndüğü tahmin ediliyor.

10 yılda 260 yaban hayvanına GPS vericili tasma takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki yaban hayvanı çeşitliliğini, kurduğu 3 bin 180 fotokapanla izliyor.

Son 10 yılda 24 türden 260 yaban hayvanına GPS vericili tasma takılarak, bunların yaşam döngüleri mercek altına alındı.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Çankırı, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Kaşif Şahgaga' Türkiye'ye geri döndü - Son Dakika

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