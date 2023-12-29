Kasım Ayında İmalat Sanayisinin İhracattaki Payı Yüzde 93,3

Türkiye'nin kasım ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,3, ithalatta ara malların payı yüzde 67,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta kasımda imalat sanayisinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,3 oldu.

Ocak-kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta kasımda ara malların payı yüzde 67,6, sermaye mallarının payı yüzde 16,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,4 olarak hesaplandı.

Ocak-kasım döneminde ise ara malların payı yüzde 72,5, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Kasımda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 750 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 365 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 285 milyon dolarla Irak, 1 milyar 262 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 103 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,4'ünü oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 19 milyar 415 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 13 milyar 519 milyon dolarla ABD, 11 milyar 535 milyon dolarla Irak, 11 milyar 359 milyon dolarla İtalya ve 11 milyar 265 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,8'ine karşılık geldi.

Kasımda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Geçen ay bu ülkeden 3 milyar 555 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 458 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 374 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 467 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 361 milyon dolarla ABD izledi. Kasımda ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sine tekabül etti.

Ocak-kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 41 milyar 711 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 41 milyar 395 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 26 milyar 170 milyon dolarla Almanya, 18 milyar 815 milyon dolarla İsviçre, 14 milyar 448 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'i olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, kasımda bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 3,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,4 artarken, ithalat yüzde 5,6 azaldı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Kasımda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ise "ISIC Rev.4" sınıflamasına göre, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 olarak tespit edildi. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,6 olarak hesaplandı.

Ocak-kasım döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,9 olarak hesaplandı. Ocak-kasım döneminde, yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre kasımda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 artarak 21 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 2,9 azalışla 27 milyar 475 milyon dolar oldu.

Kasımda dış ticaret açığı yüzde 21,8 azalarak 8 milyar 268 milyon dolardan, 6 milyar 467 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2022'de yüzde 70,8 iken geçen ay yüzde 76,5'a yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 azalarak 211 milyar 647 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artışla 311 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,2 artarak 96 milyar 992 milyon dolardan 100 milyar 92 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2022 döneminde yüzde 68,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 67,9'a geriledi.

(Bitti)