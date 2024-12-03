Kasım Enflasyon Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Kasım Enflasyon Raporu

TÜFE kasımda %2,24, Yİ-ÜFE %0,66 artarak yıllık enflasyon %47,09 oldu.

03.12.2024 10:47
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 42,6 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,24, Yİ-ÜFE yüzde 0,66 artış gösterdi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 28,01, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,47 olarak belirlendi.

Böylece TÜFE, yıllık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 38,21, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,98 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak1,101,822,461,021,061,351,6811,106,656,7

0,330,553,980,990,451,842,6610,454,154,14
Şubat0,71-0,020,810,730,160,350,914,813,154,53

1,20-0,201,262,680,090,481,227,221,563,74
Mart1,19-0,041,020,991,030,571,085,462,293,16

1,050,401,041,541,580,874,139,190,443,29
Nisan1,630,781,311,871,690,851,687,252,393,18

1,430,520,762,602,981,284,347,670,813,60
Mayıs0,560,580,451,620,951,360,892,980,043,37

1,111,480,523,792,671,543,928,760,651,96
Haziran-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,921,64

0,250,410,073,030,090,694,016,776,501,38
Temmuz0,091,160,150,551,360,581,802,379,493,23

-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94
Ağustos0,40-0,290,522,300,860,861,121,469,092,47

0,980,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68
Eylül0,890,180,656,300,990,971,253,084,752,97

1,530,290,2410,880,132,651,554,783,41,37
Ekim1,551,442,082,672,002,132,393,543,432,88

-0,200,841,710,910,173,555,247,831,941,29
Kasım0,670,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24

-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66
Aralık0,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,93

-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,14

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak7,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,86

3,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,2
Şubat7,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,07

3,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,29
Mart7,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,50

3,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,47
Nisan7,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,80

4,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66
Mayıs8,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,45

6,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68
Haziran7,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,6

6,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,09
Temmuz6,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,78

5,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37
Ağustos7,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,97

6,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75
Eylül7,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,38

6,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09
Ekim7,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,58

5,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24
Kasım8,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,09

5,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47
Aralık8,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,77

5,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,22

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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