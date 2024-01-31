Kayseri, Aralık Ayında 308 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık Ayı İhracat Rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Aralık ayında Kayseri'nin 308 milyon 759 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 2023 Ocak-Aralık dönemini ise 3 milyar 625 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.
TÜİK verilerine göre 2023 yılı Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Aralık'ta Kayseri olarak 308 milyon 759 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,23 oranında azalış yaşanmıştır. 2023 Kasım ayına kıyasla yüzde 7,18 azalış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Aralık ayında 127 milyon 321 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,83, geçtiğimiz Kasım ayına oranla da yüzde 14,49 oranında artış gerçekleşmiştir" diye konuştu.
Kayseri'den Aralık ayında 150 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, ABD, Avusturya, Libya, İsrail, Birleşik Krallık, Cezayir, Gürcistan ve Fas'tır" ifadelerini kullandı.
Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi, Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Kuru Meyve ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamullerinde artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik Elektronik, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.
Başkan Gülsoy, ihracatımızda Avrupa başta olmak üzere pazarların daraldığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Avrupa'daki talep daralması ihracat performansımızı olumsuz etkileyen nedenler arasında yer alıyor. Küresel ekonomi yavaşlıyor, en büyük pazarımız Almanya ekonomisi başta olmak üzere AB pazarı riskli, ekonominin dövize ihtiyacı var. Pazarlarımızı çeşitlendirmemiz ve konjonktüre uygun yol haritaları yapmamız gerekecek. İşçilik maliyetleri yükseliyor. Girdi maliyetleri artıyor. Bu ortamda finansman maliyeti artıyor. Kızıldeniz navlun maliyetlerini artırmış, içeride üretim maliyetleri yüksek ve finansmana erişim zorlu Sonuç olarak rekabet gücümüz zayıfladı. Bu noktada ekonomisini üretim ve ihracatla büyütmeye odaklanan Türkiye'nin zaman zaman Çin hükümetinin yaptığı gibi 2024 yılında ihracatçımıza verilebilecek en kıymetli destek navlun desteği olacaktır. Rekabet gücümüzün artması için ihracatta nicelikten öte niteliğe odaklanmalıyız. Bizim enerjimizi katma değerli üretime yöneltebilmemiz için önümüzdeki taşların temizlenmesi gerekiyor. Kayseri olarak 2023 yılını 3 Milyar 625 milyon dolar ihracat ile kapatıyoruz. Geçen yıla kıyasla yüzde 7,33 oranında azalış görülmüştür. Tüm zorlu koşullara rağmen iş insanlarımız üretmeye devam ediyorlar. İhracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız her ne olursa olsun toparlanmak, üretim ve istihdam için canla başla çalışıyor. İhracatçı firmalarımızın yönetim kademesinden tüm personeline kadar herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçı üyelerimizin yanında olacak ürettiğimiz projelerle dış ticaretlerine katkı sağlayacak, lobi faaliyetlerimizle de önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olacağız. Ben inanıyorum ki 2024 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." - KAYSERİ
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