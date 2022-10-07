Bakan Kirişci: "(TARSİM Gelir Koruma Sigortası) İnşallah gelecek yıl tüm Türkiye'de uygulanmış olacak"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kayseri Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

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Bakan Kirişci, Kayseri'de "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)

"Bugün saat 17.00 itibarıyla ÇKS'ye 129 bin 310 başvuru var ve 167 bin 669 belge indirilmiş durumda"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugün saat 17.00 itibarıyla Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 129 bin 310 başvuru var ve 167 bin 669 belge indirilmiş durumda." dedi.

Bakan Kirişci, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kayseri Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tahıl sevkiyatında sıkıntı ve tedarik zincirindeki bozulmanın Rusya- Ukrayna savaşıyla en üst noktaya çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerinde ve doğru siyasetle, tahıl krizinin önemli bir kısmının atlatıldığını anlatan Kirişci, temmuz ayında Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin yer aldığı 4'lü zirve ile tahıl koridorunun açıldığını anımsattı.

Kirişci, tahıl koridorundan dün itibarıyla 271 geminin geçtiğini belirterek, "6,2 milyon tonluk bir hububat bu koridor vasıtasıyla ülke dışına çıkarılmış durumda." ifadesini kullandı.

Tahıl koridorunun faydasından bahseden Kirişci, "Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. 'Tahıl koridorunun bize ne faydası oldu?' Şöyle bir faydası oldu. Hemen basit bir rakam söyleyeyim. 27 tane geminin bizim boğazlarımızdan geçmesinin elbette bize transit taşımacılıkla ilgili bir katkısı olmuştur. Ama savaşın başında 440 dolarları, 450 dolarları gören buğdayın tonu şimdi 330 dolarlara gerilemiş oldu. Yani buradan bir 25'lik kazancımız oldu." diye konuştu

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt işleminin önemini anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz bu işe adım atana kadar 6 bin 804 işlem e-Devlet üzerinden yürüyordu. 911 kurum da bu hizmeti veriyordu. Biz 912'nci kurum olduk. 6 bin 804'ten sonra da beş, altı, yedi, sekiz, dokuz diye. Biz de o beş adımı e-Devlet üzerinden 1 Ekim itibarıyla gerçekleştirmeye başladık. Bir rakam olarak vermek isterim. Bugün saat 17.00 itibarıyla ÇKS'ye 129 bin 310 başvuru var ve 167 bin 669 belge indirilmiş durumda. Bunların her biri için, her işlem için eğer 10 liralık bir harcama olduğunu düşünseniz 1 milyon 676 bin lira. Eğer 100 liralık harcamaya mal olmuşsa, mesafesi uzaksa onun da 16 milyon 766 bin lira gibi bir külfetinin olacağını, olduğunu görmemiz gerekiyor. Çevreci mi? Evet çevreci. İnsana değer veren bir uygulama mı? Evet. Basit mi? Basit. Dolayısıyla kimseyi yerinden etmeden bu uygulamayı hayata geçirmenin açıkçası mutluluğu içerisindeyiz."

Bakan Kirişci, teknolojiyi çiftçilerden esirgemediklerini, daha ileriki versiyonlarını da getireceklerini anlattı.

"Tarım Cepte" uygulamasının da getirileceğini belirten Kirişci, akıllı telefonlarla çok rahatlıkla bütün iş ve işlemlerin, desteklemelerin ve bunlara ilişkin takiplerin kolaylıkla yapılacağını ifade etti.

"100 bin liralık limiti 200 bin liraya çıkarıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla hazırlama aşamasına gelen bir diğer çalışmadan bahseden Kirişci, şunları kaydetti:

"2021 yılı mahsulüne ait biz mazot ve gübre desteklerini son dönemde biraz daha hızlandırdık, biraz daha öne çektik. Buna rağmen desteklerin mart ayının sonunu bulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Biz bunu veriyorduk ama martı buluyor. Martın sonunu da görüyordu. Şimdi bu yeni uygulamayla mazot ve gübre desteklerimizi 6 ay öne çekip üreticilerimize Ziraat Bankasının vereceği bir kart üzerine ayni olarak, nakdi olarak değil, ayni olarak kullanabileceğiniz bir meblağı bu karta yükleyeceğiz ve siz sadece o kartla mazot ve gübre alacaksınız. Bir uygulamamız bu.

Bir diğer uygulamamız, halihazırda bu yüzde 83-84 enflasyon olan bir ülkede biz sıfır faizli üreticilerimize kredi kullandırıyoruz. Bu kredinin limiti 100 bin lira. Bu 100 bin liralık limiti 200 bin liraya çıkarıyoruz. Daha önce o 100 bin lirayla ilgili bunu ayni nakdi kullanacaksın diye bir zorunluluk yoktu. Ama şimdi onun da limitini artırdıktan sonra, 200 bin liraya çıktıktan sonra onun da 100 bin liralık kısmını yine karta yükleyeceğiz. Onun da yine ayni olarak kullanılmasını sağlamış olacağız. Bu da yetmedi.

Üreticilerimize daha önce 22 lira mazot desteği veriyorduk. Malumunuz, hububatta dekar başına 20 lira da gübre desteği veriyorduk. Yani ikisini topladığınızda bunlar 42 liraya tekabül ediyordu. Şimdi mazotu 75 liraya, gübreyi de 46 liraya çıkarıp toplam dekar başına mazot gübre desteğini de 121 bir liraya yükseltiyoruz ve üç kat arttırmış oluyoruz. Bu da yine hani hep şikayetçi olduğumuz konu var ya işte 'mazot fiyatı üç kat arttı' veya 'desteklemeler geç ödeniyor'. Veyahut 'bize nakdi değil ayni yardımda bulunun'. Bütün bunların hepsi bu şekilde gerçekleşmiş olacak."

(Sürecek)