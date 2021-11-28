Üye Girişi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı video paylaşımı geldi: Beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı video paylaşımı geldi: Beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

28.11.2021 09:39

Gece yarısı evinin mutfağından yeni bir video paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin" diyerek ekonomik durumla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidarın bile isteye halkı fakirleştirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu süreç kabul edilebilir bir şey değildir. Oy değildir mesele. Bu organize kötülükle kavga edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı evinin mutfağından videolu paylaşımda bularak gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin" diyen Kılıçdaroğlu, ülkenin ekonomik durumu ile alakalı konuşarak, "Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar, bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor" dedi.

"ÖN YARGILARINIZI BİR KENARA BIRAKIN"

Sözlerine "Derin bir ekonomik krizin içindeyiz" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Sizden ricam, birbirimize yönelik tüm önyargılarımızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmamızdır. Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız. Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar." dedi.

"İKTİDAR OLMAK BANA YETMİYOR"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu topraklarda hiç bitmedi bir dilim kuru ekmeğin kavgası. Söyledim, yine söylüyorum. İktidar olmak bana yetmiyor. Hayatımın bu aşamasında ardında bırakacağım mirası düşünüyorum ben geceleri. Bu fukaralığı, bu kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ne yapayım ben iktidarı?

"LÜTFEN ARTIK STRATEJİ FALAN DEMEYİN"

Sevgili gazeteciler, lütfen artık strateji falan demeyin. Strateji bizim işimiz değildir, o gençlerin işidir. Ben milletimle helalleşme aşamasına geçmiş bir siyasetçiyim. Benim öyle stratejilerle falan işim olmaz.

"HİÇ SEVMEDİM BU ÇAĞI"

Sevgili dostlarım, Allah biliyor ya, ben hiç sevmedim bu çağı. Bu ismine modern dediğimiz hakkaniyetsiz çağda öyle bir bencillik seviyesine gelmiş durumdayız ki, milyonlarca çocuğumuz derin bir yoksulluk içinde yaşıyor. Farkında bile değiliz. Soğuk odalar uyuyor yavrularımız, aç karnına ders çalışıyorlar, okula gidemiyorlar bir kısmı. Yetersiz beslenme hasta ediyor onları…

"BEN NEFSİMİ KÖRELTELİ UZUN YILLAR OLDU"

Bu çocuklara mutlu bir yaşam sürme hakkını tanımak hem iktidarların ahlaki bir yükümlülüğüdür, hem de ekonomik bir zorunluluktur. Bunu sağlam, bu çocukların Kemal dedesinin en önemli hedefi olacak. Nefsine yenilen sorumsuz liderler ve iktidarlarının yapamadığını ben yapmak istiyorum. Hayatımın bu aşamasında ne eyleyim ben sarayları, paraları…Ben nefsimi körelteli çok uzun yıllar oldu. Tek bir muradım var; o da milletimin gelecekte bana dua etmesidir. Bu kadar.

"BİLE İSTEYE HALKIMIZI FAKİRLEŞTİRİYOR"

Bugüne iktidarlar nefislerini köreltemediler ancak bu saray hükümeti farklı. Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar, yani bu saray hükümeti, bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor. Bu, karnı aç çocukların anne ve babalarının emeğini daha da değersizleştirerek, ucuz emek olarak emperyalistlere satacağını açık bir dille, bağırarak her yerde söylüyor. Fakirliğimizi satmaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Emeğinizin değeri ucuzlayacak ki batılının dolarına peşkeş çekilebilsin. Sarayın gelecek için ülkemize artık tek bir vaadi var, o da emekçinin sömürüsü. Siz çalışacaksınız sevgili halkım, batının refahı daha da artacak. Budur vaatleri.

"FAKİRLİĞİ SÖKÜP ALIRSAM, HALKIMIN DUASINI ALIRIM"

Peki ben neye inanıyorum? Ben ekonomik büyümeye inanıyorum elbette. Ama benim için eşit bir gelir dağılımı, hakkaniyetsiz ve fakirleştiren bir büyümeden çok daha önemli. Benim hedefim yoksulluk oranını çok hızlı bir şekilde azaltmak ve sosyal adaleti sağlamak. Ben hem büyümenin, hem de daha fazla eşitliğin mümkün olduğuna inanıyorum. Ben, fakir fukaranın iyice fakirleştirilmesi üzerinden ihracatçıların daha çok dolar kazanmasına katiyen karşıyım. Ben, yoksul kesillerimizin en azından orta gelir düzeyine taşınması gerektiğine inanıyorum. Ben sosyal demokratım arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi de sosyal demokrat bir partidir. Ben, sosyal devlete inanıyorum. Ben, fakirliği söküp atarsam bu topraklardan halkımın duasını alırım. İşte o da bana yeter.

"KAVGA EDECEĞİZ"

"Açık ve net olarak bir kez daha söylüyorum. Bu fakirleştirme süreci kabul edilebilir bir şey değildir. Nasıl olursa iktidar oy kaybedecek diye arkama yaslanıp bu olup biteni izleyemem. Oy değildir mesele. Çocuklarımızdır. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesidir. İşte bu yüzden, bu organize kötülükle kavga edeceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, kavga, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı video paylaşımı geldi: Beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti PKK'ya yeni bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi yakalandı 09:36 PKK'ya yeni bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi yakalandı Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi
Bakan Yanık, Müslüme'nin ölümünü cinayet olarak tanımladı: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı 07:25 Bakan Yanık, Müslüme'nin ölümünü cinayet olarak tanımladı: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor 00:38 Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek

Son Dakika Haberleri
09:44 Dehşete düşüren olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi
09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti
09:39 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı video paylaşımı geldi: Beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin
09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
09:36 PKK'ya yeni bir darbe daha! Yardım ve yataklıktan aranan 45 kişi yakalandı
09:35 Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşte Susurluk, Barnabas İncili ve Abdullah Çatlı bağlantısı
09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi
09:26 Bir mide bulandıran başka bir detay daha! Hasan Yağal, tecavüzden doğan çocuğunu da istismar etmiş
00:02 Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi
23:35 Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem
Dehşete düşüren olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi Dehşete düşüren olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi         
09:45
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşte Susurluk, Barnabas İncili ve Abdullah Çatlı bağlantısı Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İşte Susurluk, Barnabas İncili ve Abdullah Çatlı bağlantısı         
09:35
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular         
01:13
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı         
21:41
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 09:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı video paylaşımı geldi: Beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement