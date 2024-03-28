Kırklareli, Süt ve Süt Ürünleri İhracatını Artırıyor

Ekonomi

Türkiye'nin önemli süt üretim merkezlerinden Kırklareli, süt ve süt ürünleri ihracatını artırma hedefiyle yolunda ilerliyor.

İhracat onaylı 30 işletmenin bulunduğu Kırklareli'nde, AB standartlarında yıllık ortalama 350 bin ton süt üretiliyor.

Istranca Dağları'nın eteklerindeki zengin bitki örtüsünden beslenen hayvanlardan elde edilen sütün 10 bin tonu işlenerek AB ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Üretimi gerçekleştirilen süt, peynir, peynir altı suyu, yoğurt ve içecekler en çok Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Fildişi Sahili, Fransa, Gana, Hindistan, Irak, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Nijerya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden ilgi görüyor.

-"Hastalıktan ari 100'e yakın işletme var"

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine kentte 150 bin büyükbaş, 450 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

Özellikle süt sığırcılığında kentte profesyonel düzeyde üretim yapıldığının altını çizen Karaca, süt verimi ve kalitesi bakımından Kırklareli'nin örnek il olduğunu söyledi.

Kentte AB standartların süt üretimi yapıldığına işaret eden Karaca, bu nedenle süt ve süt ürünlerine olan talebin arttığını bildirdi.

İhracatın artması için çalıştıklarını aktaran Karaca, "İlimizde üretilen süt ve süt ürünlerinden yıllık ortalama 10 bin tona yakın bir ihracatımız söz konusu, birkaç yıl içerisinde bu rakamı 2 kata çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda pazar payımızın daha fazla artacağını düşünüyorum. Bizim daha çok Orta Doğu ülkeleri ile AB ülkelerine olan ihracatımız hızla artıyor. Süt ve süt üretimi ihracatının artmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Karaca, 2023'te hastalıktan ari olan işletmelere 33 milyon 366 bin liralık ari işletme desteği ödemesi yapıldığını belirtti.

İhracatın artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"İlimizde yaklaşık 100'e yakın hastalıktan ari işletme bulunuyor. Özellikle süt sığırcılığında verimi etkileyen faktörlerin başında hayvan hastalıkları geliyor. Hayvan hastalıkları içerisinde de tüberküloz ve sığır brusellası hem verimi etkilemesi yönünden hem de insanlara bulaşabildiğinden önemli hastalıklar. Hastalıktan ari işletmelerde biz bu her iki hastalıktan da ari olarak hayvancılık faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyoruz.

Ari işletme sayımızın arttırılması için aşılama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayvan genetiğini ileri seviyeye çıkartmayı istiyoruz. Ülke genelinde günlük süt üretimi 10,4 litre. Biz bunu arttırmayı hedefliyoruz. Süt işletmelerine desteklerimiz oluyor, yeni yatırımların bölgeye gelmesi için çalışıyoruz. Üreticilerimize yüzde 50 hibe destekleri veriyoruz. Yem destekleri ile süt üretimimizi arttırmayı istiyoruz."