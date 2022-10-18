Mevsimi geldi, talep arttı: Geçen yıl kilosu 150 liradan satılan kış çayının fiyatı 250 lirayı buldu - Son Dakika
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Mevsimi geldi, talep arttı: Geçen yıl kilosu 150 liradan satılan kış çayının fiyatı 250 lirayı buldu

18.10.2022 14:02

Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığına yakalanan vatandaşların sayısı artarken, bitkisel ürünlere de talep arttı. Geçen yıl 150-180 liradan satılan kış çayının kilosu şu an ortalama 250-300 TL'den alıcı buluyor.

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte kış çayına talep arttı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi. Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören ürünler arasında kış çayı ve ıhlamur yer alıyor.

GEÇEN YIL KİLOSU 150-180 TL'YDİ

Karışım yapmak isteyen vatandaşlar ise birçok çayı birleştirerek çay çeşitliliği yapabiliyorlar. Eminönü esnafı, geçen yıl kış çayını 150-180 TL'den satarken, bu sene ise 250-300 TL'den sattıklarını söyledi.

"VATANDAŞLAR ŞİMDİDEN KIŞA HAZIRLIK YAPIYOR"

Kış çayına talebin arttığını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, "Karışık olarak bazı çay çeşitlerimiz var. Vatandaşlar şimdiden alarak kışa hazırlık yapıyorlar. Kış çayı, vücudun direncini arttırır, soğuk algınlığını giderir. Evde birçok karışım ile kış çayı yapabiliriz. Bal, kış çayı, zencefil, limon, tarçın, ada çayı gibi karışımlar yaparak kış güzel bir şekilde geçirebiliriz" dedi .

"ÜRÜNLER AZ TOPLANDIĞI İÇİN FİYAT ARTTI"

Kış çayını bu sene 250-300 TL'den sattıklarını belirten Yıldız, "Fiyat artışının sebebi ise ürünler az toplanıyor ve gençlerin bu işe çok fazla ilgileri olmuyor. Bu da fiyat artışına sebep oluyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar kış çayını biraz fazla alıyor fakat yerli müşterilerimiz ortalama 100 ile 200 gram arasında alıyorlar" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Eminönü, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mevsimi geldi, talep arttı: Geçen yıl kilosu 150 liradan satılan kış çayının fiyatı 250 lirayı buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mevsimi geldi, talep arttı: Geçen yıl kilosu 150 liradan satılan kış çayının fiyatı 250 lirayı buldu - Son Dakika
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