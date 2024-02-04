Kişi başına düşen araç sayısında 5 il zirvede yer alıyor

Ekonomi

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç düşüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkari, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt oldu.

Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor.

Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her iki kişiden birine araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla'da 653 bin 606 (yüzde 62,4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 (yüzde 58,6) ve nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya'da ise 1 milyon 449 bin 356 (yüzde 53,9) olarak belirlendi.

Nüfusu 559 bin 383 olan Çanakkale'de ise 280 bin 912 (yüzde 50,2) ve nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'da 572 bin 863 (yüzde 49,9) araç bulunuyor.

Buna karşılık, Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu ili 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 870 bin 5 adet ve nüfus 5 milyon 782 bin 285. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.

İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 597 bin 81 ve nüfus 15 milyon 907 bin 951 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de ise 955 bin 517 otomobil bulunuyor. İzmir'de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:

İl Taşıt sayısı Nüfus Her 100 kişiye düşen taşıt sayısı Otomobil sayısı Nüfus/otomobil sayısı Toplam 28.740.492 85.279.553 33,70 15.221.134 5,60 Adana 818.739 2.274.106 36,00 402.174 5,65 Adıyaman 135.134 635.169 21,28 59.206 10,73 Afyonkarahisar 267.276 747.555 35,75 102.411 7,30 Ağrı 31.896 510.626 6,25 9.105 56,08 Amasya 141.592 338.267 41,86 68.746 4,92 Ankara 2.576.835 5.782.285 44,56 1.870.005 3,09 Antalya 1.449.356 2.688.004 53,92 667.123 4,03 Artvin 45.154 169.403 26,65 19.062 8,89 Aydın 572.863 1.148.241 49,89 214.668 5,35 Balıkesir 586.724 1.257.590 46,65 245.413 5,12 Bilecik 80.618 228.673 35,25 37.591 6,08 Bingöl 19.856 282.556 7,03 9.900 28,54 Bitlis 24.780 353.988 7,00 8.970 39,46 Bolu 133.885 320.824 41,73 64.173 5,00 Burdur 160.355 273.799 58,57 62.074 4,41 Bursa 1.143.096 3.194.720 35,78 629.450 5,08 Çanakkale 280.912 559.383 50,22 107.915 5,18 Çankırı 63.003 195.766 32,18 23.998 8,16 Çorum 197.111 524.130 37,61 90.847 5,77 Denizli 500.634 1.056.332 47,39 234.548 4,50 Diyarbakır 150.631 1.804.880 8,35 66.497 27,14 Edirne 183.071 414.714 44,14 77.654 5,34 Elazığ 151.057 591.497 25,54 86.363 6,85 Erzincan 70.211 239.223 29,35 32.414 7,38 Erzurum 132.169 749.754 17,63 66.764 11,23 Eskişehir 339.274 906.617 37,42 192.815 4,70 Gaziantep 660.178 2.154.051 30,65 286.068 7,53 Giresun 107.541 450.862 23,85 49.716 9,07 Gümüşhane 28.042 144.544 19,40 12.287 11,76 Hakkari 9.470 275.333 3,44 2.346 117,36 Hatay 603.212 1.686.043 35,78 249.236 6,76 Isparta 210.743 445.325 47,32 94.310 4,72 Mersin 766.116 1.916.432 39,98 338.923 5,65 İstanbul 5.406.820 15.907.951 33,99 3.597.081 4,42 İzmir 1.798.709 4.462.056 40,31 955.517 4,67 Kars 48.257 274.829 17,56 13.105 20,97 Kastamonu 151.666 378.115 40,11 69.485 5,44 Kayseri 449.474 1.441.523 31,18 278.188 5,18 Kırklareli 152.823 369.347 41,38 67.979 5,43 Kırşehir 78.123 244.519 31,95 42.886 5,70 Kocaeli 518.343 2.079.072 24,93 298.261 6,97 Konya 858.597 2.296.347 37,39 415.376 5,53 Kütahya 243.351 580.701 41,91 116.572 4,98 Malatya 215.645 812.580 26,54 114.274 7,11 Manisa 722.023 1.468.279 49,17 247.951 5,92 Kahramanmaraş 295.611 1.177.436 25,11 165.961 7,09 Mardin 91.605 870.374 10,52 28.554 30,48 Muğla 653.606 1.048.185 62,36 250.320 4,19 Muş 37.051 399.202 9,28 10.370 38,50 Nevşehir 147.126 310.011 47,46 62.858 4,93 Niğde 127.170 365.419 34,80 55.359 6,60 Ordu 172.686 763.190 22,63 94.156 8,11 Rize 92.332 344.016 26,84 40.588 8,48 Sakarya 356.322 1.080.080 32,99 178.230 6,06 Samsun 453.751 1.368.488 33,16 222.195 6,16 Siirt 24.310 331.311 7,34 7.849 42,21 Sinop 71.025 220.799 32,17 34.954 6,32 Sivas 186.527 634.924 29,38 97.260 6,53 Tekirdağ 323.721 1.142.451 28,34 167.021 6,84 Tokat 217.559 596.454 36,48 97.746 6,10 Trabzon 249.175 818.023 30,46 139.820 5,85 Tunceli 11.073 84.366 13,12 4.264 19,79 Şanlıurfa 296.874 2.170.110 13,68 103.057 21,06 Uşak 161.323 375.454 42,97 76.662 4,90 Van 81.349 1.128.749 7,21 30.045 37,57 Yozgat 120.016 418.442 28,68 52.936 7,90 Zonguldak 177.270 588.510 30,12 103.900 5,66 Aksaray 152.536 433.055 35,22 76.447 5,66 Bayburt 17.328 84.241 20,57 7.509 11,22 Karaman 103.720 260.838 39,76 41.060 6,35 Kırıkkale 75.097 277.046 27,11 42.753 6,48 Batman 54.911 634.491 8,65 18.190 34,88 Şırnak 32.582 557.605 5,84 6.601 84,47 Bartın 59.434 203.351 29,23 32.107 6,33 Ardahan 19.715 92.481 21,32 4.105 22,53 Iğdır 31.682 203.594 15,56 6.964 29,24 Yalova 82.546 296.333 27,86 42.126 7,03 Karabük 73.886 252.058 29,31 43.376 5,81 Kilis 60.161 147.919 40,67 12.408 11,92 Osmaniye 207.870 559.405 37,16 99.154 5,64 Düzce 136.177 405.131 33,61 64.782 6,25

Kaynak: AA