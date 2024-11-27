KKTC, Dünya Helal Zirvesi'nde Ticaret Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

KKTC, Dünya Helal Zirvesi'nde Ticaret Vurgusu Yaptı

KKTC, Dünya Helal Zirvesi\'nde Ticaret Vurgusu Yaptı

KKTC Ekonomi Bakanı Amcaoğlu, helal ticaretin önemine dikkat çekti ve Türkiye ile işbirliği vurguladı.

27.11.2024 14:49
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC'nin Doğu Akdeniz'in ortasında yer aldığını ve 2 milyarlık İslam aleminin bir parçası olduğunu belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle birlikte atacağımız adımlarla, ticari anlamdaki anlaşmalarla daha ileriye gitme şansını oluşturmanın koşullarını sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, global ölçekte ticarete önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Zirve, Helal Expo, Private Label, Natural Organik Vegan Alanı, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Uluslararası Bakanlar Oturumu, Ülke İş Forumları ve B2B özel alanlarını kapsarken, küresel ticaret için uluslararası ekonomiyi İstanbul'da buluşturuyor.

Zirvenin açılışında konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, zirveye katılım sağlayarak, görünür olabilmenin en büyük adımını attıklarını ifade etti.

Amcaoğlu, KKTC'nin Doğu Akdeniz'in ortasında yer aldığını ve 2 milyarlık İslam aleminin bir parçası olduğuna belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle birlikte atacağımız adımlarla, ticari anlamdaki anlaşmalarla daha ileriye gitme şansını oluşturmanın koşullarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Afganistan ve Türkiye, tarih boyunca ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda çok iyi ilişkiler sürdürmüştür"

Afganistan Ticaret Bakanı Nureddin Azizi de zirvenin İslam dünyasının en büyük ticari etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu platformun küresel helal ticaretini güçlendirmek ve helal sanayi, ticaret ve ürünlerin avantajlarını yalnızca İslam ülkelerine ve Müslümanlara değil, tüm insanlığa tanıtmak için hizmet ettiğini söyledi.

Zamanla dünyanın helal sanayi ve ticaretin avantajlarını daha da fazla takdir edeceğini kaydeden Azizi, "Afganistan bir İslam ülkesi olarak, helal sanayi ve ticarete olan bağlılığıyla Afganistan İslam Emirliği yetkililerinden ve özel sektörden oluşan bir heyetle bu etkinliğe aktif olarak katılım sağlamıştır." dedi.

Azizi, Afganistan İslam Emirliği'nin ekonomi odaklı politikalarıyla, İslami finansman ve helal ticaret aracılığıyla komşu ülkeler, bölge ve dünya ile etkili ekonomik ve ticaret ilişkiler kurmayı ve güçlendirmeyi hedeflediğini aktararak, "Bu amaçlar arasında tarım sektörünü güçlendirmek, altyapıyı geliştirmek, yerli sanayiyi desteklemek, finansal istikrarı korumak, yerli ve yabancı yatırımı teşvik etmek ve tüm paydaşlar için faydalar sağlamak yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların Afganistan'da güvenli şekilde yatırım yapabileceğini belirten Azizi, "Afganistan ve Türkiye iki Müslüman ve kardeş ülke olarak tarih boyunca ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda çok iyi ilişkiler sürdürmüştür. Bu kapsamda Afganistan, helal ürün ve hizmetlerini küresel pazarlara tanıtmayı ve özellikle dost ve kardeş ülke Türkiye'den yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor." diye konuştu.

"Filistin halkına desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur'u temsilen yaptığı konuşmada, Filistin halkına desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini belirterek, zirvenin tüm paydaşlarını ve zirvede emeği geçenleri tebrik etti.

Mustafa, Filistin'in büyük zorluklarla karşı karşıya blunduğuna, özellikle şu anki zor ve çetin koşullarda Filistin halkının savaşın acısıyla inlemekte olduğuna dikkati çekerek, "Büyük bir insani kriz yaşanmakta ve bu anlamda bütün dünyanın bu anlamda dayanışma içerisine girmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filistin'de günden güne acı ve ablukanın büyüdüğünü dile getiren Mustafa, "İsrail işgali Filistin topraklarında uzun yıllardır devam etmektedir. Acı günden güne katlanmaktadır. Filistin halkı ile dayanışma bir zorunluluk haline dönüşmüş, her özgür insanın görevi haline gelmiştir." dedi.

Kaynak: AA

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