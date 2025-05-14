KKTC heyetinden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

KKTC heyetinden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ziyaret

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığındaki Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay...

14.05.2025 15:12
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığındaki Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyetle görüştü.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'ndaki görüşmede konuşan Muş, geçen yıl gerçekleşen ziyaretin ardından KKTC heyetini, Gazi Meclis'te yeniden ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Muş, KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına ve işbirliğine değinen Muş, milli dava olarak gördükleri Kıbrıs meselesine yönelik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve kazanımlarının her platformda korunmasını arzuladıklarını söyleyen Muş, garantör ülke olarak Türkiye'nin, bu kapsamda ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı.

KKTC'nin kuruluşuna kadar yaşanan zorlu süreçte verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Muş, "Gelişen, büyüyen KKTC'nin arkasında anavatan Türkiye var. KKTC'yi, her alanda daha da ileriye götürme azmi ve kararlılığından vazgeçmeyeceğiz." dedi.

"Biz o tozpembe hikayeleri çok dinledik"

Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, her platformda KKTC'nin, menfaatlerinin korunması ve uluslararası alanda tanınması için çaba harcadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gücünüz varsa haklarınızı koruyorsunuz yoksa haklarınızı koruma ihtimaliniz kalmıyor. Bazen tozpembe hikayeler anlatırlar. Sonra pembesi gider tozu kalır. Dolayısıyla iki devlet olarak sürekli teyakkuzda olmamız gerekiyor. Biz o tozpembe hikayeleri geçmişte çok dinledik. Şu an pembeli tozlu hikayeleri dinlemek zorunda değiliz. Sonra pembesi gidiyor, tozuyla baş başa kalıyoruz. Sürekli şımartılan, sıvazlanan, pohpohlanan bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var. Hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığı, onların karşısında en büyük caydırıcı güç olarak yer alıyor."

KKTC Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Canaltay da Türkiye'ye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına her platformda destek verdiği için teşekkür etti.

Görüşmenin, KKTC ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da ileri taşınması ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Canaltay, TBMM'nin, yasama ve denetim faaliyetlerine yönelik tecrübelerinden daha fazla yararlanmak istediklerini söyledi.

Görüşmeye, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KKTC heyetinden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ziyaret - Son Dakika

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