Kocaeli Zirvesi\'nde Sürdürülebilirlik Vurgusu

Ekonomi

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde " Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Zirve kapsamında, moderatörlüğünü AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın yaptığı "Kocaeli'de Sanayi, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel, Nuh Çimento Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Bozkurt, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Systemair HSK Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gökhan Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliği çalışmalarının odak noktası yaptıklarını, tüm verileri şeffaf bir şekilde bütün platformlarda kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirdi.

Sürdürülebilirlik konusuna bir bütün olarak yaklaştıklarını ifade eden Bozkurt, "Bu süreçte eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, öğrenci bursları gibi birçok sosyal alanda yatırımlarımız ve desteklerimiz oldu. Fosil yakıtlardan zamanla vazgeçerek düşük karbon ayak izine bağlı olarak düşük karbonlu atık beslemeleri de işin içine koyarak yakıtları, atıkları kullanmak ve proses emisyonlarımızı azaltarak aslında karbon azaltımına gitmek istiyoruz." dedi.

Bozkurt, tüm iş makineleri ve ham madde operasyonlarını elektrikli araçlara dönüştürdüklerini aktararak, "Elektrikli araçları dönüştürüyoruz ve mobil araç kaynaklı karbon emisyonlarımızda bu manada sıfırlamayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Düşük karbon ayak izine sahip çimentolar geliştirdiklerini belirten Bozkurt, "Bu ürünlerin içerisindeki doğal madenleri azaltarak aslında atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Çok fazla inovasyon ve AR-GE çalışmasını yakından takip ediyoruz. Özellikle teknolojik olgunluk seviyesinin ilerlemesiyle birlikte bu yeni teknolojilerin hem kentimize hem şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında öncü rol alacağız ve önemli yatırımları da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"ABD'ye ciddi miktarda ihracat yapıyoruz"

Gökhan Bozkurt, dünya çimentosunda önemli bir yere sahip olduklarını kaydederek, "Biz yurt dışıyla şu anda eş değerli gidiyoruz. Hatta bir adım neredeyse önünde gidiyoruz. Çok güçlüyüz bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi miktarda fabrika olarak ihracat yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Klasik karbon yükü yüksek çimento yerine düşük karbon ayak dizisine sahip çimentolar geliştirdiklerini dile getiren Bozkurt, "Bu ürünlerin pazarlanması için de bilinçlendirme kampanyaları yaptık ve bunda da çok büyük başarılar kazandık. Son 3 yılda düşük karbonlu çimento satışlarımızı iç piyasada yüzde 85'ten 94 seviyesine kadar getirdik. Hedefimiz 2030 yılına kadar sadece düşük karbonlu çimento satışı yapmak." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, geçen yıl yenilebilir enerji kullanım oranlarının yüzde 23 olduğuna işaret ederek, 2030 yılında bu rakamı yüzde 40 seviyelerine taşımayı hedeflediklerini, hem üretim kapasitesi hem kalite hem de sürdürülebilirlik olarak Türkiye ve dünyanın en önemli tesislerinden birisi olmak istediklerini anlattı.

"Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesindeki temel unsur olarak görüyoruz"

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı da sürdürülebilirliği belli alanlarda gösterecekleri faaliyetler olarak değil tüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesindeki temel unsur olarak gördüklerini söyledi.

İstikrarlı bir şekilde ekonomik büyümelerini sürdürdüklerini bildiren Kayabaşı, operasyonlarını, çevreye duyarlı, insan ve toplum odaklı bir anlayışla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kayabaşı, şunları kaydetti:

"2020'de yayınladığımız 'Sürdürülebilirlik Stratejisi' çerçevesinde 2025 hedeflerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl da topluluğumuzun 2030 stratejisini kamuoyuna açıklamış olacağız. 2050'ye kadar net sıfır emisyon taahhüdü verdik. Bu hedefe ulaşmak için yol haritalarımızı hazırladık ancak bu çok dinamik bir süreç olacak. En büyük zorluklardan biri yasal düzenlemelerin tamamlanmamış olması. Bir diğer zorluk da küresel ölçekte ortak standartların olmaması. Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) yaklaşık 90 milyon dolarlık yeşil kredi sağladık. Bu krediyi de Assan Alüminyum şirketimiz yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan sektöründe ilk şirket oldu ülkemizde. Net sıfır emisyon için en kritik konulardan birisi olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel tüm verilerini her yıl bağımsız denetimden geçirdiklerine değinen Kayabaşı, uluslararası sürdürülebilirlik standartları kapsamındaki verilerin dijital ortamda toplandığı, analiz edildiği ve raporlandığı bir sistem olan Kibar Topluluğu Sürdürülebilirlik Bilgi Yönetim Sistemini de bu sene devreye aldıkları bilgisini paylaştı.

Kayabaşı, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları sonucunda son 7 yılda kadın çalışan sayısını yüzde 54 ve kadın üst düzey yönetici oranını yüzde 42 arttırdıklarını dile getirdi.

"Avrupa'nın Yeşil Dönüşüm kapsamında devreye alacağı düzenlemeler önemli bir fırsat"

Haluk Kayabaşı, en önemli ticaret ortaklarından biri olan Avrupa'nın Yeşil Dönüşüm kapsamında yürürlüğe alacağı düzenlemeleri önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Karbon nötr döngüsel ekonomiye geçiş nedeniyle kaynakların etkin kullanılması ve verimliliğin artırılmasının önemine işaret eden Kayabaşı, bunun işletmelerin çevreye olumsuz etkilerini azaltacağını kaydetti.

Kayabaşı, etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir karlılığı beraberinde getireceğini belirterek, "Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamayı mümkün kılacaktır. Biz çalışmalarımızı bu yaklaşımla sürdürüyoruz. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerimizin temelini yeşil dönüşüme hazırlık ve uyum sürecini destekleyen ürün ve süreçlerin geliştirilmesi oluşturuyor. İnovatif, döngüsel ekonomi tabanlı ve temiz enerji kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Assan Alüminyum tarafından üretilen ürünlerin ana ham maddesi olan alüminyum, doğası gereği döngüsel ekonomiye çok uygun bir metaldir. Yüzde 100 geri dönüştürülme özelliğine sahip bir malzemedir." diye konuştu.

Her sene yüzde 5-10 arasında büyüyen bir grup olduklarının altını çizen Kayabaşı, sürdürülebilir, istikrarlı büyümelerini devam ettirmek için yatırımlarına hız kesmeden her sene devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"Kocaeli'deki fabrikamız en büyük fabrikalarımızdan biri"

Systemair HSK Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu da Systemair'ın, iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir firma olduğunu söyledi.

Eyyüpoğlu, iklimlendirmeyle iklim krizinin de çok ilintili olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla iklimlendirme sektörü olarak bizim iklim krizini önlemede öncü olmamız gerekli. Bununla ilgili adımlar atmamız gerekli." diye konuştu.

Bulunulan her kapalı binanın içerisinde herkesin taze havaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Eyyüpoğlu, kendilerinin bu taze havayı sağlayan bir firma olduğunun altını çizdi.

Eyyüpoğlu, kendilerini binaların gizli kahramanları olarak adlandırdıklarını ifade ederek, "Aslında farkında değiliz ama doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar tek yaptığımız şey hiç durmadan nefes almak. İşte bu nefesi ne kadar kaliteli aldığımız Kovid zamanında da karşımıza çıktı. Çok kıymetli." şeklinde konuştu.

50 yıllık bir sanayi firması ve İsveç kökenli olduklarını, Kocaeli'deki fabrikalarının en büyük fabrikalarından biri olduğunu aktaran Eyyüpoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1,2 milyar avro civarında ciromuz bulunmakta. 7 binden fazla çalışanımıza ulaştık yeni yıl itibarıyla ve 135 ülkeden fazlasına da ihracat gerçekleştirmekteyiz, Türkiye olarak bu oranımız yüzde 52. ESG diye bir birim var. Tamamen dışarıdan bağımsız kuruluşların geldiği ve sürdürülebilirlik kapsamında sadece çevreyi değil sosyal sorumluluk anlamında neler yaptığınızı ayrıca kurumsal yönetişim anlamında neler yaptığınızı gözleyen bir kuruluş. Buna göre de size vermiş oldukları puanlar var. Bu puanlar düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru çıkıyor. Bundan iki yıl önce biz bu seviyenin içerisinde orta yüksekte bulunmaktaydık. Son iki yılda yaptığımız projelerle birlikte bu seviyemizi düşük seviyeye doğru çekmeyi başardık. Şu anda da sektörümüzde bu düşük seviyede olan tek firmayız diyebiliriz."

Kocaeli'ye başka bir ilden taşındıklarını söyleyen Eyyüpoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Dolayısıyla Kocaeli, 10 yıldır hayatımızda olan bir yer ama artık tamamen Kocaeliliyiz ve burada bulunmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Sunduğu kaynaklardan, limanlardan, tedarikçilerden, tamamen döngüsel ekonomiye cevap verebilmesiyle birlikte geri dönüşüm tesislerinden, kendi ekosistemini oluşturmuş bir alan Kocaeli. Bizdeki bu fabrikamızı da buraya kurarken bu vizyon ve bakış açısı içerisindeydik. Dolayısıyla Kocaeli'nin sunmuş olduğu bu ekosistemlerden yararlanarak kendimizi çok daha yukarıya kaldırıyoruz."

"Beraber potansiyeli açığa çıkaralım diye böyle bir organizasyon gerçekleştirdik"

Oturumun moderatörlüğünü yürüten AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Akkan da "Anadolu Ajansı olarak kentlerimizi dolaşalım, kentlerimizdeki ekosisteme bir katkıda bulunalım, iş dünyasını ön plana çıkaracak işler yapalım, onların üretimlerini insanlara ulaştıralım, hem yerel hem de ulusal basında bunları haber olarak ulaştırıp, Anadolu Ajansının gücünü iş dünyamızla birlikte ele alalım. Beraber potansiyeli açığa çıkaralım diye böyle bir organizasyon gerçekleştirdik." dedi.