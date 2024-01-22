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ATSO Başkanı Ali Bahar: Konut Satışında Gerileme Devam Edecek - Son Dakika
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ATSO Başkanı Ali Bahar: Konut Satışında Gerileme Devam Edecek

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerini değerlendirdi. Konut satışında yaşanan gerilemeye dikkat çeken Başkan Bahar, satışlardaki düşüşün bir süre daha devam edeceğini belirtti. Aralık ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında azaldı. Antalya'da ise yüzde 39,6 oranında bir gerileme yaşandı. Yabancılara yönelik konut satışlarında da son 3 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı. Konut fiyatlarındaki artışlar ve faiz oranlarındaki yükseliş de konut talebindeki gerilemeyi etkiledi.

ATSO Başkanı Ali Bahar: Konut Satışında Gerileme Devam Edecek
22.01.2024 - 12:30,
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ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerini değerlendirdi. Konut satışında yaşanan gerilemeye dikkat çeken Başkan Bahar, "Satışlarda yaşanan gerileme beklentimiz dahilindeydi, yaşanan bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, TÜİK verilerine göre Aralık ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışları geçen yılının aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında azalarak 138 bin 577 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı. 2023 yılının tamamında toplam konut satışının geçen yıla oranla yüzde 17,5 artış gösterdiğini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, "2023 yılının tamamında, toplam konut satışları geçen yıla göre yüzde 17,5 oranında artış kaydetmiştir. Aralık ayında 6 bin 743 konut satışının gerçekleştirildiği Antalya'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6, oranında gerileme yaşanmıştır" diye konuştu. ATSO Başkanı Ali Bahar, "Açıklanan veriler bize konut satışlarında ciddi bir gerileme olduğunu gösterse de, Antalya'nın aylık bazda toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından birçok alanda olduğu gibi dördüncü sırada yer aldığını gösteriyor. Ayrıca bu düşüş trendi gerek yabancı vatandaşların oturum izinlerine getirilen kısıtlama, gerekse konut fiyatlarındaki yükseklikler nedeniyle bir süre daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yabancılara konut satışında son 3 yılın en düşük satışı gerçekleşti

Aralık ayında Türkiye genelinde 2 bin 64 adet yabancıya konut satışı gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Bahar, "Toplam konut satışları içerisindeki yabancılara yönelik konut satış payı yüzde 1,5 olmuştur. Bu pay Antalya'da ise yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. Hem yerli hem yabancıya yönelik konut satışlarında gerileme yaşandığını görebiliyoruz" dedi. Aralık ayında Antalya'da satılan 6 bin 743 adet konutun yalnızca 609 adedinin yabancılara satıldığını belirten Başkan Ali Bahar, "Bu sayı 2021 yılı Mayıs ayından bu yana yaşanan en düşük aylık satış adedidir. Özellikle Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında aylık 2 bin 500 adetleri bulan yabancı konut satışları ciddi şekilde gerileme eğilimine girdi. Bu durum konut fiyatlarında da kendisini gösterdi" diye konuştu.

Satışlarda hızlı düşüş

Özellikle son iki yıldır yoğun bir dış göç alan Antalya'da konut talebinde hızlı bir yükseliş yaşandığını dile getiren ATSO Başkanı Bahar, "Bu nedenle de Antalya Türkiye'nin en yüksek konut fiyatlarına sahip il haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yabancılara satılan her 2 konuttan 1'i Antalya'da satılmaktaydı, ancak gelinen noktada yabancı vatandaşların oturma izinlerinde yaşadıkları problemler ve artan konut fiyatları nedeniyle satışlarda hızlı bir gerileme yaşanmıştır" ifadelerini kullandı. Başkan Bahar, "2022 yılı Ekim ayından bu yana Antalya yabancı konut satışlarında Türkiye'de ilk sıradaydı. Ancak yılın son ayında 609 adet gibi son yılların en düşük satış sayısı ile İstanbul 'un ardından ikinci sıraya gerilemiştir" dedi.

Faiz artışları konut satışlarını etkiledi

Konut fiyatlarındaki artışlar ile birlikte faiz oranlarındaki artışa da dikkat çeken Başkan Bahar, "Konut talebinde yaşanan gerileme yalnızca yabancı talebindeki azalıştan kaynaklamamıştır. Kredi faizlerindeki artışlar da bu gerilemede önemli bir etken oldu" diye konuştu. TÜİK verilerine göre 2023 yılında kredi çekerek ev sahibi olmak isteyenlerin sayısında ciddi bir azalmaya işaret eden Bahar, "2022 yılında Antalya'da 661 adet kredili konut satışı gerçekleşirken bu sayı 2023 yılında 171 adette kalmıştır. Bu da bize kredi ile ev sahibi olmak isteyenlerin sayısında ciddi bir gerileme olduğunu kanıtlamaktadır. Bu rakamlar, kredi faizlerindeki artışın konut piyasasına etkisini açıklar niteliktedir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ali Bahar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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