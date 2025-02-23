KOSAM'dan Orta Anadolu Lojistik Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KOSAM'dan Orta Anadolu Lojistik Raporu

KOSAM\'dan Orta Anadolu Lojistik Raporu

KOSAM, Orta Anadolu'nun lojistik potansiyelini artırma stratejilerini raporladı.

23.02.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) Türkiye ekonomisinin yeni kalkınma hikayesine yapısal çözümlerle katkı sağlamaya devam ediyor. "Orta Anadolu'nun Küresel Rekabet Gücünün Artırılmasında Lojistik Perspektifi" raporunu kamuoyu ile paylaşan KOSAM, Türkiye'nin lojistik üs olma hedefinde Orta Anadolu'nun potansiyelini gündeme taşıdı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Orta Anadolu'nun ekonomik gücünü biliyoruz. Bölgemizin sahip olduğu lojistik özellikler değerlendirildiğinde, Türkiye'nin 'küresel ticarette merkez ülke vizyonu' güçlenecektir" dedi.

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) "Orta Anadolu'nun Küresel Rekabet Gücünün Artırılmasında Lojistik Perspektifi" raporunu yayınladı. Orta Anadolu bölgesinin lojistik potansiyelini tüm yönleriyle masaya yatıran Rapor, bölgenin ulaşım alt yapısı sorunlarına çözüm önerileri getiriyor.

KOSAM tarafından hazırlanan raporu değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Orta Anadolu'nun stratejik konumuna vurgu yaparak, "Bölgemiz, coğrafi olarak Türkiye'nin merkezinde yer alması ve Asya ile Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda bulunması nedeniyle lojistik sektöründe büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen altyapı yatırımları, demiryolu modernizasyon projeleri ve lojistik merkezlerin hayata geçirilmesi, bölgenin küresel lojistik ağlara entegrasyonunu hızlandırmaktadır. Raporumuza göre, özellikle Konya, Ankara, Kayseri ve Mersin gibi şehirler, güçlü kara, hava ve demir yolu bağlantılarıyla lojistik sektöründe önemli bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) yoğunluğu, sanayi üretim kapasitesini artırarak lojistik faaliyetlerin daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır. Bölgenin, Türkiye'nin ana lojistik koridorları üzerindeki konumu, taşımacılık süreçlerinin hızlanmasına ve uluslararası ticarette rekabet avantajı kazanılmasına katkı sunmaktadır" dedi.

Başkan Öztürk, "Orta Anadolu'nun lojistik potansiyelini artıran en önemli unsurlardan biri de limanlara, büyük sanayi merkezlerine ve ana ticaret yollarına olan erişimidir. Bölge, Mersin ve İskenderun limanlarına demir yolu ve kara yolu bağlantılarıyla doğrudan bağlanarak, deniz yolu taşımacılığına entegre olma avantajını sunmaktadır. Bu bağlantılar, özellikle ihracat yapan sanayi firmaları için lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltmakta ve ticaretin hızlanmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Orta Anadolu; İstanbul, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi gibi Türkiye'nin en büyük sanayi merkezlerine doğrudan ulaşım imkanına sahiptir. Hem doğu-batı hem de kuzey-güney ekseninde yer alan otoyollar ve hızlı tren projeleri, bölgenin lojistik kapasitesini artırarak uluslararası ticaret yollarında stratejik bir konum elde etmesini sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Raporda, fırsatların yanı sıra bölgenin karşı karşıya olduğu bazı kritik tehditlere de dikkat çekildiğini belirten Öztürk, "Özellikle limanlara erişimde yaşanan zorluklar, uluslararası lojistik standartlarına tam uyum sağlanamaması ve artan küresel rekabet, Orta Anadolu'nun lojistik üs olma yolunda aşması gereken temel engeller arasında yer almaktadır. Bu noktada, sürdürülebilir kamu politikaları ve özel sektör yatırımlarıyla altyapının daha da güçlendirilmesi, bölgenin küresel ticaretteki stratejik önemini artıracaktır" şeklinde konuştu.

Öztürk, "Lojistik sektörü paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak Orta Anadolu'nun bu alandaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Kamu ve özel sektörün birlikte atacağı adımlarla, lojistik altyapının modernizasyonu, lojistik merkezlerin etkin kullanımı ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uyum, bölgenin uzun vadeli rekabetçiliğini artıracaktır. Orta Anadolu'nun lojistik sektördeki rolünün güçlendirilmesi, yalnızca bölgesel değil, ulusal ekonomik büyümeye de doğrudan katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin lojistik üs olma hedefi doğrultusunda attığımız bu adımlar, ülkemizi küresel ticarette daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Bu kapsamda hazırladığımız raporun, karar vericiler, yatırımcılar ve lojistik sektörü temsilcileri için önemli bir yol haritası oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Raporun tamamına KOSAM'ın web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSAM'dan Orta Anadolu Lojistik Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:54:45. #1.11#
SON DAKİKA: KOSAM'dan Orta Anadolu Lojistik Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.