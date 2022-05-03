Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı - Son Dakika
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Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı

03.05.2022 11:36

Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada 3 tane bulunduğu ifade edilen bronz mühür, 2015'te Çorum'da yapılan operasyonda ele geçirilmişti. 3 bin 600 yıllık Hitit mührü, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Bir örneği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bulunan mühür, Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.

Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereydi! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı

PAHA BİÇİLEMİYOR

Polisin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu krem kutusunda yakalanan, üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların yer aldığı Hitit mührüne paha biçilemiyor.

Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereydi! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı

"YASAL SÜREÇ TAMAMLANINCA SERGİYE ÇIKARDIK"

Müze Müdürü Metin Çakar, Hititler döneminden kalma damga mührün Çorum Müzesi'ndeki önemli eserlerden birisi olduğunu söyledi. Hitit mührünün Çorum polisi tarafından yapılan operasyonda yakalanarak Çorum Müzesi'ne teslim edildiğini hatırlatan Çakar, "Bu eserleri getirildikleri anda hemen sergiye çıkaramıyoruz. Konuyla ilgili yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte, bu eserimizi de 2022 yılında yaptığımız vitrin çalışmaları sırasında teşhire çıkararak ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk" dedi.

Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereydi! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereydi! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Metropolitan Müzesi, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı - Son Dakika
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