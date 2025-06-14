Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde Üretim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde Üretim Vurgusu

Kültepe Ekonomi Zirvesi\'nde Üretim Vurgusu
14.06.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON Başkanı Aydın, rekabetin alın teriyle olduğunu vurgulayarak müreffeh yarınlar için çalışacaklarını açıkladı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın; "Biliyoruz ki; 'Gerçek rekabet; kan ve gözyaşıyla değil, alın teri ve üretimle olur'. Hak, adalet ve üretim temelli düzenler; tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirecektir. İnşallah müreffeh yarınlara ulaşmak için her zamankinden daha çok çalışacağız" dedi.

Kayseri'nin tarihi miraslarından biri olan ve dünya ticaret tarihinin altın sayfalarında yer alan Kültepe; son yıllarda sadece arkeolojik bir değer olmanın ötesine geçerek, iş dünyasını buluşturan önemli bir merkez haline geldi. 2017 yılında iş insanı Ali Özcan'ın öncülüğünde başlatılan Kültepe Ekonomi Zirvesi, her geçen yıl büyüyerek ulusal çapta dikkat çeken bir platforma dönüştü. Ali Özcan'ın '1, 2, 3, 4, 5...' diyerek başlattığı ve 50'ncisine ulaşma vizyonuyla şekillenen zirve, her yıl daha geniş katılımla gerçekleşiyor. Etkinlik yalnızca ekonomik konuların konuşulduğu bir buluşma değil; aynı zamanda Kayseri'nin kültürel ve tarihi değerlerinin de ön plana çıkarıldığı bir vitrin olarak değerlendiriliyor. Zirvenin bir sonraki hedefi ise Kültepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ve 2026-2027 yıllarının 'Kültepe Yılı' ilan edilmesi. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ASKON Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ali Özcan; yıllar önce hayalini kurduğu bu vizyonun adım adım gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bugün düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın; ASKON olarak Kültepe Ekonomi Zirve'sinin yanında Türkiye genelinde ve yurtdışında sektör odaklı pek çok zirve düzenleyerek kamu iş dünyasını bir araya getirdiklerini söyledi. Aydın; "Bunlardan biri, Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle Samsun'da hayata geçirdiğimiz Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi'dir. Sağlık alanında bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Samsun'umuzda gerçekleştirdiğimiz bu zirve, uluslararası nitelik kazanarak küresel bir çekim merkezi haline gelmiştir. Diğer bir zirvemizde Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle Konya'da gerçekleştirdiğimiz Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'dir. Bu zirve ile tarımda yerlileşme, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma konularını masaya yatırarak çok kıymetli çıktıların elde edilmesine vesile olduk. Ayrıca Amerika'da yaklaşık 1500'e yakın iş insanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Trend & Trade zirvemizle kıtalar arası ticareti de güçlü bir şekilde desteklediğimizi belirtmek istiyorum. ve inşallah yine New York'ta birleşmiş milletler toplantısıyla aynı dönemde üçüncüsünü hayat geçiriyor olacağız. Bu çalışmalarla birlikte bir kez daha altını çiziyoruz ki ASKON, yalnızca bir iş dünyası STK'sı değil, aynı zamanda bir fikir ve gelecek inşa merkezidir. Unutmayalım ki; uygarlığın gerçek ölçüsü, ne nüfus çokluğu, ne şehirlerin büyüklüğü, ne de üretim miktarıdır. Gerçek ölçü, o ülkenin yetiştirdiği insanların niteliğidir" dedi.

"Güçlü ve müreffeh yarınların Türkiye'sini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

ASKON olarak müreffeh yarınlara ulaşmak için daha çok çalışacaklarını ifade eden Genel Başkan Orhan Aydın; "ASKON olarak bizler de bu bilinçle nitelikli çalışmalarımızla güçlü ve müreffeh yarınların Türkiye'sini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Pandemi sonrası dönemde artan savaşlar ve küresel gerilimler, ekonomileri korumacı politikalara yönlendirmiş; bu da büyümede yavaşlamaya ve belirsizliklerin artmasına yol açmıştır. Tüm bu olumsuz şartlara ve yaşadığımız büyük deprem felaketine rağmen, Türkiye ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde reel olarak yüzde 2 büyüme kaydederek, kesintisiz 19 çeyrektir büyüme başarısını sürdürmektedir. Yine bakanımızın da açıkladığı üzere, Mayıs ayı ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları aşmış, yıllık bazda yüzde 2,7 oranında artış göstermiştir. Bu başarı, bakanlığımızın dinamik çalışmaları ile ihracatçılarımızın azmi ve gayreti sayesinde mümkün olmuştur. Buradan iş dünyası adına bakanımıza ve tüm bakanlık kadrolarına en içten şükranlarımızı sunuyorum. Eximbank finansmanlarından, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm desteklerine; pazar yeri programlarından markalaşma stratejilerine kadar sunulan tüm teşvikler sayesinde Türkiye artık yalnızca üreten değil, küresel markalar çıkaran bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kültepe'nin taş tabletlerinden bugünün blok zincir teknolojisine uzanan süreçte, ticaretin temelinde her zaman şeffaflık ve güven yatmıştır. Bugün dünya ne yazık ki büyük güçlerin çatışma sahasına dönmüş durumdadır. Bir yanda Rusya- Ukrayna savaşı, diğer yanda Amerika'nın küresel yayılmacı politikaları, en dramatik örneğiyle İsrail'in Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı saldırılar. İşte tam da bu noktada; barışı önceleyen, mazlumların hamisi olan, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel adaleti savunan bir Türkiye ve onun kararlı liderliği tüm insanlık adına umut ışığıdır. Bizler iş dünyası olarak bu duruşu destekliyor, cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Zira biliyoruz ki; 'Gerçek rekabet; kan ve gözyaşıyla değil, alın teri ve üretimle olur'. Hak, adalet ve üretim temelli düzenler; tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirecektir. Bu duygularla inşallah müreffeh yarınlara ulaşmak için her zamankinden daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın Kültepe ekonomi Zirvesi'nde; 2025 yılının ilk 5 ayında 1 milyar 222 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kayseri'de bu zirve ile ekonominin farklı cephelerini de konuşacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orhan Aydın, Politika, Ekonomi, kayseri, Kültür, Tarım, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde Üretim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de kim ne kadar yayın geliri kazandı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
Türkiye’nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu 600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
Transfer için mi geldi Dünyaca ünlü golcüden Türkiye’de paylaşım Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir’den İran yorumu: Vuran İsrail değil HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
Gazze’ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere Mısır’a gelen 40 aktivist alıkonuldu Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu
Bahçeli’den İsrail’in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye’dir Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
Fenerbahçe’den Heung-min Son’a rekor maaş Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş
Giden gidene Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

15:41
İsrail-Iran Çatışması: Olası Senaryolar
İsrail-Iran Çatışması: Olası Senaryolar
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
18:10
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
17:46
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
17:40
Mersin’de 8 köpekbalığı ağa takıldı
Mersin'de 8 köpekbalığı ağa takıldı
17:34
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
17:30
Transferde şov yapıyorlar 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
17:28
Real Madrid’den sürpriz transfer Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu
Real Madrid'den sürpriz transfer! Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu
17:15
Süper Lig devleriyle anılıyordu Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
17:10
Uzak Şehir’in Pakize’si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
17:06
Giden gidene Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
17:04
Fenerbahçe’nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu Aralarında dev takımlar da var
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
16:57
Fenerbahçe’den Heung-min Son’a rekor maaş
Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş
16:48
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 15:56:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde Üretim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.