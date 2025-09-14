Kuraklık Halhalı Zeytin Rekoltesini Yüzde 75 Düşürdü

Hatay'da küçük ve orta boyutlarda yetişen, aromasıyla diğer çeşitlerden ayrılan halhalı zeytininde hasat dönemi başladı. Yıl boyu yağışların yetersizliğine bağlı kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ürünlerde ciddi kayıplar yaşandığı görüldü.

YÜZDE 75 REKOLTE KAYBI

Kentte ortalama 60 bin dönümde yetişen yaklaşık 1 milyon ağaçta yüzde 75'e varan rekolte kayıpları yaşandı. Dönümde beklenen 800 kiloluk rekolte, 200 kiloya kadar düştü. Sulama imkanı kısıtlı olan bahçelerde ağaçlar hiç meyve tutmazken, tutan zeytinler ise normalden küçük kaldı.

"BÖYLESİNİ NE GÖRDÜM NE YAŞADIM"

Lezzetiyle tüm ülkede tercih edilen halhalı zeytini üreticisi Mevlüt Sağır, "58 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir kuraklık ne gördüm ne de yaşadım. Normalde halhalı zeytin ağaçlarımız sulanmaz, zaten yapısı gereği dayanıklı, köklü bir bitkidir. Buradaki halhalı zeytin ağaçları da 150-200 yıllık. Ancak suya dayanıklı olmasına rağmen bu kuraklıkta ancak bu kadar dayanabildi. Gördüğünüz gibi meyve yok" diye konuştu.

"ASIL GELECEK SENE İÇİN ENDİŞELİYİZ"

İlerleyen günler için endişeli olduğunu belirten Sağır, "Bu seneyi bir kenara bıraktık, asıl gelecek sene için endişeliyiz. Çünkü halhalı zeytin ağaçlarımız kuruma noktasına geldi, yapraklarını döküyor, kendini gelecek yıla hazırlayamıyor. Durum gerçekten vahim. Geçmişte zaman zaman kuraklıklar oldu ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Düşünün ki şubat ayından bu yana buraya tek damla yağmur düşmedi. Oysa eskiden şubat, mart, nisan, mayıs ayları yağmurlu geçerdi. Çocukluğumuzda yağmur sonrası salyangoz toplardık, otların üzerine çıkar, derelerden sular akardı. Şimdi bunların hiçbiri yok. Büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız" dedi.