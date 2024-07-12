ABD'de Tüketici Enflasyonu Yavaşladı, Gözler Üretici Enflasyonunda

Ekonomi

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de üretici enflasyonuna çevrildi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir senenin en düşük seviyesine indi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,3 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini görürken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 6 Temmuz ile biten haftada 222 bin ile tahminlerin altına kaldı.

Analistler, söz konusu verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar üç faiz indirimi yapılabileceği de fiyatlamalara dahil oldu.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin bu yıl 1 veya 2 faiz indiriminin uygun olabileceği bir yolda göründüğünü söyledi.

Daly, bir sonraki para politikası adımı atabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini belirterek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt istediğini ifade etti.

Analistler, ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, dün yayımladığı finansal sonuçlarında üçüncü çeyreğe dair düşük gelir beklentisi duyuran Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 4 değer kaybederken, Tesla'nın hisseleri de Robotaxi'nin tanıtımının 2 ay ertelendiğine ilişkin ABD medyasında çıkan haber sonrasında yüzde 8'in üzerinde düştü.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerde kar satışları öne çıkarken, Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,6, Meta'nın yüzde 4,1, Microsoft'un yüzde 2,5, Amazon'un yüzde 2,4 ve Apple'ın yüzde 2,3 geriledi.

Bu gelişmelerin ardından dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan düşüşle günü yüzde 4,21'den tamamlarken, bugün yüzde 4,23 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,5 azalışla günü 104,4 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.

Fed'in eylülde faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dün yüzde 1,9 artarak günü 2 bin 415 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yaklaşık son iki ayın en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 409 dolardan alıcı buluyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı da günü yüzde 0,2 artışla 85,1 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 85 dolardan işlem görüyor.

Bununla birlikte ABD'de bilanço sezonu bugün JP Morgan, Citibank ve Wells Fargo gibi büyük bankaların şirket finansal sonuçlarıyla hızlanacak.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,95 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,88 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı. Böylece, Nasdaq ve S&P 500 endeksi 7 günlük yükseliş serisine son verdi.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif bir seyir hakim olurken, ABD'de enflasyonun yavaşlamasının ardından İngiliz sterlininin dolar karşısında son bir yılın en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti.

Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmasının ardından sterlin/dolar paritesi, yüzde 0,5 artışla günü 1,2915 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi de gün yüzde 0,4 yükselişle günü 1,0870'ten tamamlayarak son bir ayın en yüksek günlük kapanışını kaydederken, şu dakikalarda yatay seyrediyor.

Öte yandan, dün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da enflasyon haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 ile beklentiler doğrultusunda gelirken, İngiltere'nin mayısta aylık bazda yüzde 0,4 büyüme ile beklentileri aşması dikkati çekti.

İngiltere'de sanayi üretimi ise aynı dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,4 artışla öngörülerin altında kaldı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise Hong Kong hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında yaklaşık son iki buçuk ayın en güçlü yükselişini kaydetmesiyle ülke pay piyasalarındaki sert düşüş dikkati çekti.

Son dönemlerde son 38 yılın rekor seviyelerinde seyreden dolar/yen paritesi, dün yüzde 1,75'lik düşüşle günü 158,82 seviyesinden tamamlayarak, 1 Mayıs 2024'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Parite şu dakikalarda, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 159,11 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de ticaret fazlası haziranda 99,05 milyar dolarla beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi mayısta yüzde 3,6 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde ise dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 artışla 11.024,33 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,8328'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9740 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yapan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirterek, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüs var." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da yaptığı sunumda, "Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti." dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında gerçekleştirdiği sunumda, "Çıktı açığı, yılın 2. çeyreğinde halen pozitif alanda seyretmekle birlikte bir düşüş sergiledi. Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ödemeler dengesi

15.30 ABD, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan tüketici güven endeksi