Kuru fasulyenin üretim merkezi Niğde'de ekim çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kuru fasulyenin üretim merkezi Niğde'de ekim çalışmaları devam ediyor

31.05.2022 16:40
Kuru fasulyenin üretim merkezi Niğde'de ekim çalışmaları devam ediyor

Türkiye'nin önemli kuru fasulye üretim merkezlerinden Niğde'de çiftçilerin ekim çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin önemli kuru fasulye üretim merkezlerinden Niğde'de çiftçilerin ekim çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün fasulye ve barbunya üretim merkezi olduğunu söyledi.

Son 4-5 yıldır fasulye ekimine Bakanlığın destekleri ve yerel kaynaklarla ağırlık vermeye çalıştıklarını belirten Baş, "İlimiz, üretimde uzun süredir ikinci sıradaydı, birinciliğe yükseldik. 190 bin dekar sahada yaklaşık 71 bin ton üretimimiz var. Fasulye protein kaynağı olarak sofralarımızda kesinlikle bulunması gerekli ürünlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Baş, Türkiye'de dekardan ortalama 280 kilogram ürün alınırken, Niğde'de yaklaşık 370 kilogram verim alındığına işaret ederek Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 40 üzerinde ürün elde ettiklerini vurguladı.

Son dönemlerde tarımsal üretimin stratejik öneminin anlaşıldığına işaret eden Baş, şunları kaydetti:

"Ülke olarak her alanda kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz. İnsanımız üretiyor, gördüğünüz gibi üretimden vazgeçme gibi bir şey yok. Bu sene fasulye üretiminde kayda değer bir artış olmasa da inşallah birinciliğimizi muhafaza ederiz. Bu sene ilin tamamında 520 üreticimize 60 ton kuru fasulye tohumu verdik, yüzde 75 hibeli. Aynı zamanda yaklaşık 460 üreticimize 40 ton civarında nohut dağıttık, aynı formatta. Baklagiller açısından ülkemiz için önemli bir üretim pozisyonuna sahip bir iliz."

Ovacık köyünde yaklaşık 400 dekar alanda üretim yapan Veli Diker, bu sene ekimden memnun olduklarını ifade ederek "Geçtiğimiz yıllarda verimimiz iyi olmuştu. Bu sene de iyi olacak diye düşünüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kuru fasulyenin üretim merkezi Niğde'de ekim çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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