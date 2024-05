Kütahya\'nın Aslanapa ilçesine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Ekonomi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Aslanapa ilçesinde yaklaşık 820 dekar alan üzerine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulmasına yönelik çalışmalara başlandığını bildirdi.

Başkan Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci ve Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ile birlikte Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

"Vekillerimizin desteğiyle buradaki işletmecilere her türlü desteği vereceğiz"

Yapılan ön inceleme ve etüt çalışmaları neticesinde Aslanapa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 820 dekar alan üzerine TDİOSB kurulmasına yönelik olarak çalışmalara başlandığını ifade eden Başkan Mustafa Önsay, "Hayvancılık şehrimizin önemli gelir kaynaklarından bir tanesi fakat malum olduğu üzere aile yapısının değişmesi ve modernleşmesi ile toplumsal beklentilerle hayvancılık anlamında modernleşmeye doğru giden bir çağda yaşıyoruz fakat biz şehir olarak şu anda buna henüz hazır bir şehir olarak gözükmüyoruz. İlimizdeki tesislerin yüzde 98'i çok küçük sayıda az bir hayvanın olduğu aile şirketleri olarak gözüküyor ve bunlarda yaşlılarımızın, annelerimizin, teyzelerimizin, babaannelerimizin anneannelerimizin yaptığı bir iş olarak gözüküyor ve gelecek açısından hepimizi büyük bir sıkıntı bekliyor. Malum dünyada da gıda krizi konuşuluyor. Bu anlamda Türkiye'nin her yerinde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu şekilde organizasyonlar yapılması bakımından destekte bulunuyor, şehrimizde de biz vekillerimizle bu dönem Kütahya'da böyle yapıları başlatmak, bu tip girişimlerde bulunmak üzere birtakım fikir birliği içerisinde olduk. Sonra Sayın Valimiz sağ olsun, bu konuda bize destek verilebileceğini söyledi ve böylelikle çalışmalar başladı. Aslında baktığımızda 6 aya yakın bu işin bir altyapı çalışması oldu. Bu noktada bugün Devletimiz, hükümetimiz, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız bu iş için Aslanapa ilçemizin uygun olduğuna kanaat getirdi ve inşallah bu gördüğünüz 820 dekarlık alanda tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmak üzere harekete geçmiş durumdayız. Buradaki toplam beklentimiz 18 bin hayvana ulaşmak. Bunların tamamı besi hayvanı olacak. Burada 3 tip işletme olacak. Bu alanda bizim Kimisi 3 dekar Kimisi 5 dekar, kimisi 10 dekar olmak üzere, alan oluşturmuş olacağız. Burada insanlarımız bugüne kadar hayvancılıkla ilgilensin, ilgilenmesin her biri de buraya yatırım yapabilecek noktaya gelecek. Ben size şöyle söyleyeyim, mesela 3 dekarlık bir alanda bugün öngördüğümüz yatırım tutarı 13 milyon 500 bin lira. Nasip olursa vekillerimizin desteğiyle buradaki işletmecilere her türlü desteği vereceğiz TKDK vasıtasıyla burada yatırım yapılmasını yüzde 50 hibeden yararlanmalarını sağlayacağız. Böylelikle işletme başına, küçük işletmelerde 6 milyon 500 bin lira civarında bir yatırım gerçekleşmiş olacak. Bu yatırımdan nasip olursa üç yıl içerisinde geri alacakları bir sistem var burada. İnşallah kısa zamanda bu organizeyi hayata geçirmeyi bir yatırım alanı oluşturmayı ve böylelikle burada bir örnek bir besi hayvancılığı ortaya koyarak bütün ilçelerimizde de bununla ilgili çalışmalarını başlatmayı düşünüyoruz" dedi.

"Kütahyamız aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık şehridir"

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Bugün Aslanapa ilçemizde önemli bir adım atmak üzere hep beraber bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hükümetimizin her alanda desteği olduğu gibi tarıma ve hayvancılığa dayalı destekleri tüm hızıyla sürmekte. Her alanda, her fırsatta şunun üzerine basarak söylüyoruz. Kütahya'mız bir sanayi şehri olduğu kadar, bir termal ve turizm şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık şehridir ve böyle bir potansiyeli içinde barındıran önemli illerimizden bir tanesidir. bugün burada Kütahya'da ilk örneğini görecek olduğumuz Aslanapa ilçemizde başlayarak tüm ilçelerimize merkezimizde de dahil olmak üzere yaygınlaştıracak olduğumuz önemli bir projenin adımını atmak adına ve sizlerle bunu paylaşmak adına burada toplandık. 800 dekarın üzerindeki planlanmış olan bu alanda, yaklaşık 75 işletme ile birbirinden farklı 3 proje ile hayata geçirilecek olan söz konusu projenin arkasından yine yaklaşık 18 bin civarında hayvanın burada bakılarak Kütahya ekonomisi başta olmak üzere Türkiye ekonomisi ne bu anlamda bir katkı vermeyi planlıyoruz. Hükümetimiz bu alanda gerekli destekleri çiftçilerimize sağladığı gibi bundan sonra da sağlayacaktır ve bizlerde Kütahya AK Parti Milletvekilleri olarak çiftçilerimizin yanında yer alacağız ve üretimin günden güne hem Türkiye'de hem dünyada çok fazla önem arz ettiği bir dönemden geçtiğimiz bu zamanda hayvancılıkla ilgili özellikle böyle bir adım atılması bizim için çok kıymetli ve en başta söylediğim gibi Kütahya için örnek teşkil edecek olan bir projedir. Sadece hayvancılık değil, hayvancılık ve tarımla entegre olan her türlü sanayi tesisi de bu proje içerisinde yer alacak. Yem Fabrikası biyoenerji, biyogaz fabrikası, kesimhane ve depolama tesisleri ile beraber yine sosyal donatı alanlarının bulunduğu örnek bir projeyi inşallah burada hayata geçireceğiz. Ben bu projenin Aslanapa'da başlayarak tüm Kütahyamıza yayılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza yine emeği geçen tüm yetkililere huzurunuza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her anlamda büyüyen gelişen bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Güçlü bir devlet olmanın en önemli gerekçelerinden bir tanesi dışa bağımlılığın azalması. Kendi göbeğinizi kendinizin kesebiliyor olmanız kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyor olmanız bu manada hakikaten AK Parti iktidarları ile birlikte her anlamda büyüyen gelişen bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz. Kütahyamıza da bu manada baktığımızda hakikaten çok alanda bizim bir enerji potansiyelimiz var. Gerek termal gerek sanayi anlamında gerekse tarımsal anlamda ciddi bir potansiyelimiz mevcut ama bu potansiyeli yatırıma, enerjiye dönüştürmek için de birtakım çalışmalar yürütülmesi gerekiyor, bu manada baktığımızda AK Parti iktidarı ile birlikte sanayi anlamında gerçekten Organize Sanayi Bölgesinde ciddi bir manada gelişme söz konusu. Hayvancılık ve tarım anlamında Kütahya'mızda ciddi bir potansiyel var. Bunu açığa çıkartmak için de bir araya geldiğimizde burada ne yapabileceğimiz ile ilgili kendimize soru sorduğumuzda, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimize bir araya gelerek böyle bir çalışma başlatma niyeti içerisine girdik. Buradaki amacımız tabii malumunuz kırsaldan şehre olan bir göç var, bunun bir şekilde önüne geçebilmek. Gençlerimizin hayvancılık noktasındaki teveccühünü arttırabilmek, onları bu manada özendirebilmek. Yine toplu bir işletme kurarak yatırım maliyetlerini daha aşağıya çekebilmek" diye konuştu.

"Şehirlerden tekrar kırsala geri dönüşü sağlamak için pilot uygulama"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, "Önümüzdeki yüzyılda gıda güvenliğinin hat safhada olduğu bir dünyada Türkiye'nin gıda güvenliği ile ilgili kendi göbeğini kendi kesebilmesi adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım Bakanımızın da onayıyla Türkiye'de yeni bir tarım hayvancılık hamlesi başladı. Bu hamlenin Kütahya ayağı olarak düşündüğümüzde, bugün Aslanapa'da Organize Hayvancılık Bölgesinin açılışı ile ilgili sizlerle birlikteyiz. Tabii bu Organize Hayvancılık Bölgesi'nin Türkiye açısından önemi olduğu kadar bizim açımızdan da Kütahya'daki önemi çok büyüktür. hem örnek olması anlamında hem de önümüzdeki dönemde artık evlerde 2 hayvan, 3 hayvan, 5 hayvan beslemekle sadece bir kişinin geçinip gelir elde etmek yerine daha profesyonel şekilde her şeyin içerisinde olduğu kesimhanesinden, mezbahasından, doğalgaz üretiminin yapılabileceği bir tesise, güneş enerjisi sistemleri ile kendi enerjisini kendi üreteceği, soğuk hava depolarının kendi Organizesinin içinde olabileceği bir ortam oluşturmakla ilgili bir çalışma yapıldı. Burada kurulacak olan 820 dekarlık alan içerisinde 75 tane tesisin bulunacağı, yaklaşık 12 tane 10 dekarlık 28 tane 5 dekarlık ve 35 tane de 3 dekarlık olmak üzere toplam 75 tane tesisin olabileceği bir Organize Sanayi Bölgesi. Burada yapılacak olan yatırımın karşılığında TKDK'dan alınacak desteklerle birlikte buraya yapılacak olan yatırımların 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde geri döneceği hesaplanmakta. Bunu Kütahya genelinde hesapladığımızda 2 yıllık bir dönemde 1 milyar TL'den daha fazla Bir rakamın Kütahya ekonomisine kazandırılması hesaplanıyor. bunların yapılabilmesi için de hayvancılık işiyle uğraşan insanların buraya gelerek Kolektif olarak çalışması gerektiği ve bu kurulacak olan işletmelerde de çalışacak personelin özellikle yereldeki insanların olmasının talep ediyoruz ve istiyoruz. Kırsaldan şehirlere göç olması yerine şehirlerden tekrar kırsala geri dönüşü sağlamak açısından böyle bir pilot uygulama başlamış. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde başarılı olması sonrasında da bütün ilçelerimizde bu tesislerin çoğaltılmasını talep ediyoruz. Tarımdan elde edilen gelirin hayvancılıkla birleştirilerek Kütahya'da hem sanayinin, hem termal turizmin hem tarımın ve hayvancılığın bir arada büyümesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Aslanapa ve bölgemiz için çok önemli bir proje"

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, "Yaklaşık 8 ay önce ilçemizdeki göreve başladım. Geldiğim esnadan itibaren önümdeki projeler kapsamında en çok kıymet verdiğim, en çok üstüne titizlikle düştüğümüz projelerden bir tanesi de buradaki bir diğer örneği Ankara Sincan'da bulunan Organize Hayvancılık Bölgesi projesidir. Bu proje çerçeve ile birlikte ilçemiz ve ilimiz nezdinde ve aynı zamanda bölgemiz nezdinde daha da katma değer bir hale gelerek bunun katma değerini daha yakın bir şekilde göreceğiz. Ben katkılarından dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere sayın vekillerimize, sayın başkanlarımı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, "Biz bu projeyi ilçemize kattıklarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, milletvekillerimize ve il başkanımıza, ilçe ve İl Tarım Müdürlüklerimize, ilçemize bu değerli organize sanayi projesini kattıkları için çok teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA