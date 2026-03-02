Luxera GYO Halka Arzı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Luxera GYO Halka Arzı Başladı

Luxera GYO Halka Arzı Başladı
02.03.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Luxera GYO, 12,05 lira pay fiyatıyla halka arz talep toplama sürecine girdi.

Gayrimenkul şirketlerinden Luxera GYO'nun halka arzında talep toplama "LXGYO" kodu ile başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama bugün, yarın ve 4 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Tera Yatırım dahil 38 aracı kurumun katılımıyla yapılan halka arzda pay başına fiyat 12,05 lira olarak belirlendi. Halka arzda şirketin sermayesinin 240'tan 330 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon lira ve ortakların sahip olduğu 30 milyon lira pay dahil toplam 120 milyon lira nominal değerli pay, satışa sunuluyor.

Halka arzda payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Luxera GYO'nun halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.

Konut sektöründeki birikimini sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanan ve 7 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğüne sahip şirket, halka arzın detaylarını ve gelecek dönem planlarını İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Toplantı, Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Süleyman ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

"Sektörde güven inşa ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ramazan Taş, 2015 yılında, Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyet başlayan Luxera GYO'nun güçlü sermaye yapısı, estetik odaklı mimari anlayışı ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuyla kısa sürede sektörde güven inşa ettiğini belirtti.

Taş, 2024'ün Mayıs ayında GYO'ya dönüşerek kurumsal kimliğini güçlendiren şirketin yeni bir büyüme fazına geçtiğine değinerek, "Halka arzımızla bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı daha da artıracağız. Aynı zamanda şirketimizin en büyük değerlerinden 'şeffaflık' ve 'hesap verebilirlik' ilkelerini halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Luxera GYO'nun, konutun yanı sıra şehirle bütünleşen yaşam alanları, değer yaratan ticari yapılar ve sosyal merkezler üretme hedefiyle hareket eden bir şirket olduğuna dikkati çeken Taş, "hayatı kolaylaştıran çözümler" sunmayı ilke edinerek şehrin farklı lokasyonlarında ve müşteri kitlelerine hitap eden "özgün yapılar" geliştirdiklerini anlattı.

Taş, şehir planlama alanında uzmanlaşan bir proje geliştirme ekibine sahip olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Lokasyonu temel seçim kriteri olarak ele alıyor, mimari konsept ve verimlilik analizindeki uzmanlığımızı disiplinli bir tasarım yaklaşımıyla bütünleştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımızın da birikiminden faydalanarak, yaşam kalitesini artıran, trendlere yön veren ve yatırımcılarımıza yüksek kar getirme potansiyeline sahip projeler hayata geçiriyoruz. Halka arz, yüksek değer yaratacak projelerimizin fonlanmasını sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15'ini geçmeyecek bir bölümüyle de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken, kendi yatırımlarımızın yanı sıra yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmesine olanak tanımayı hedefliyoruz."

"Alternatif bir yatırım imkanı sunuyoruz"

Faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüklerine değinen Taş, faizsiz finans prensiplerine uygun yapıları sayesinde farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkanı sunduklarını söyledi.

Taş, yatırımcılarına yalnızca değer artışı potansiyeli değil, düzenli temettü dağıtımı yaklaşımları çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı da amaçladıklarını aktardı.

Luxera GYO'nun satış performansının istikrarlı şekilde devam ettiğini dile getiren Ramazan Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt içindeki etkin satış organizasyonlarımızın yanı sıra yurt dışında kurduğumuz güçlü acente işbirlikleri sayesinde projelerimize hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan dengeli bir ilgi görüyoruz. Uzun yıllara dayanan güven ilişkisine sahip olduğumuz acente ağları, markamızın uluslararası pazarlarda bilinirliğini ve güvenilirliğini destekleyen önemli bir unsur konumunda. Yurt içi pazardaki güçlü konumumuzu korurken, uluslararası işbirliklerini de kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönetiyoruz. Amacımız, sağlam finansal yapımız ve düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız doğrultusunda yatırımcılara uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmek."

Kaynak: AA

Halka Arz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Luxera GYO Halka Arzı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira’yı mat etti Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:02:51. #7.12#
SON DAKİKA: Luxera GYO Halka Arzı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.