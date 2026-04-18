Bakan Göktaş sinyali verdi: Oyunlara yeni düzenleme geliyor

18.04.2026 11:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital risklerden korumaya yönelik oyun düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, "Oyunlarla ilgili de bir düzenlememiz var. Ailelerden çok yoğun talep var ve gerçekten bu konuda kamuoyunda da yoğun destek görüyoruz. Çocukların internete ve dijital çağa en güvenli şekilde erişimini sağlamayı amaçladık." dedi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ADF'nin son derece kıymetli bir organizasyon olduğunu ve Türkiye'nin ev sahipliğinden gurur duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, forumda küresel belirsizlikler ve geleceğe ilişkin kararlı adımlara dair önemli mesajlar verdiğini ifade eden Göktaş, Türkiye'nin küresel diplomaside arabulucu ve barış ile umudun öncü ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, 15 yaş altına uygulanacak sosyal medya kısıtlamasının haricinde bakanlığın, dijital oyunlarla ilgili de bir düzenlemesi olduğunu belirtti.

"15 YAŞ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ SADECE ÜLKEMİZDE İLK DEĞİL"

Dijital çağın aile yapısı ve çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çeken Göktaş, sosyal medya ve dijital platformların bazı riskler barındırabildiğini dile getirdi.

"15 yaş sosyal medya düzenlemesi sadece ülkemizde değil ilk başta Avustralya'da gündeme gelen çok önemli bir madde. Bu kanun tasarısından sonra Avustralya bir yönetmelik çıkardı ve sosyal medya platformlarına bir yıl süre verdi." diyen Göktaş, bununla beraber Avrupa'da İngiltere, Fransa, İspanya'nın da benzer karar tasarılarını hayata geçirdiğini söyledi.

"ÜLKEMİZE ÖZGÜ BİR MODEL HAYATA GEÇİRDİK"

Türkiye'de bu alanda çalışmaların yapıldığına işaret eden Göktaş, "Biz de ülkemize özgü bir modele çalışıyoruz. Yaklaşık 18 aydır çocuklarla, ailelerle, akademisyenlerle bu konuya çalışıyoruz. Hem uluslararası çalışmaları inceledik hem de ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. Zira çocuklar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların dijital mecraların içinde doğan bir nesil olduğunu, önceki kuşakların ise bu teknolojilere sonradan uyum sağladığını belirten Göktaş, yeni dijital alışkanlıkların düzenlenmesine yönelik ortak bir irade bulunduğunu kaydetti.

Çocuklara güvenli bir dijital ortam sunulması ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde özellikle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"OYUNLARLA İLGİLİ DE BİR DÜZENLEMEMİZ VAR"

Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişememesini, diğer yandan da sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı varsa ülkeye bir temsilci atamasını öngördüklerini anlatarak, "Oyunlarla ilgili de bir düzenlememiz var. Ailelerden çok yoğun talep var ve gerçekten bu konuda kamuoyunda da yoğun destek görüyoruz. Çocukların internete ve dijital çağa en güvenli şekilde erişimini sağlamayı amaçladık." dedi.

Göktaş, bu çalışmayı gelecek günlerde hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Dijital çağın ve teknolojilerin aile bağlarını zayıflatabildiğini bildiklerini dile getiren Göktaş, bu kapsamda 21 ve 22 Nisan'da Ankara'da çocukları dijital mecralarda korumaya yönelik uluslararası bir foruma ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Savaş ortamları ve iklim krizlerinden en fazla kadınlar ve kız çocuklarının etkilendiğine dikkati çeken Göktaş, COP31 kapsamında da çeşitli çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

AİLE POLİTİKALARINDA KÜRESEL İŞBİRLİĞİ

Geçen senenin "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Göktaş, gelecek 10 yılın ise "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak planlandığını belirtti.

"Antalya Diplomasi Forumu, aile diplomasimizi ileriye taşıma adına çok önemli bir toplantı." ifadesini kullanan Göktaş, "Suriye Aile Bakanı ile beraber hem ikili görüşme gerçekleştireceğiz hem de aileye yönelik, kadın, çocuk ve engellilere yönelik bir anlaşma imzalayacağız." dedi.

Aile bağlarının zayıfladığı ve aile kurumunun da çeşitli etkilerle karşı karşıya olduğu bir dönemde bulunulduğuna dikkati çeken Göktaş, Türkiye'nin aile diplomasisi alanında kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletlerin 78, 79 ve 80. genel kurullarında bu konulara vurgu yaparak "Ailemiz geleceğimiz." mesajını verdiğini dile getirdi.

Bu kapsamda yalnızca Türkiye olarak değil, pek çok ülkede ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, "Türkiye'de Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında uzun vadeli çalışmalar yürütürken, diğer yandan İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında da Aile ve Nüfus 10 Yılı'na yönelik bir karar taslağımız bulunmakta. Bugüne kadar 7 ülkeden destek aldık ve inşallah önümüzdeki dönemde İslam İşbirliği Teşkilatında, Aile ve Nüfus 10 Yılı karar tasarımızın da çıkmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer yandan Aile Yılı sadece ülkemizde değil. Ülkemizde ilan ettikten sonra Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri de kendi ülkelerinde Aile Yılı olarak ilan etti. Sırbistan, Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak bu çalışmaları başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de benzer şekilde. Nijerya, aile eylem planımızı olduğu gibi kendi ülkesinde de uygulamaya başladı. Yani aile konusunda aslında farkındalığın arttığı bir dönemdeyiz."

Kaynak: AA

Advertisement
