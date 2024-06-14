MAGİNDER Başkanı: Malatya'nın suni gündemlerden uzak tutulması gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

MAGİNDER Başkanı: Malatya'nın suni gündemlerden uzak tutulması gerekiyor

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın suni gündemlerden ve asparagas haberlerden uzak tutulması gerektiğini belirterek, şehrin el birliği ile ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Karademir, Söğütlü Camisi tartışmalarının diğer sorunları gölgede bıraktığını ve esnafın en önemli sorununun iş yapamamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Malatya'da ciddi bir göç yaşandığını ve yerel yöneticilerin etkin çalışamadığından dolayı şehrin geriye gittiğini ifade etti. Karademir, Malatya'nın iş dünyasıyla bir masa kurup sorunları çözmesi gerektiğini ve kişisel hırsların bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti.

14.06.2024 16:41
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın artık suni gündem ve asparagas haberlerden uzak tutulması gerektiğini belirterek şehri el birliği ile ayağa kaldırmaları gerektiğini söyledi.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın Kurban Bayramı'nı bu yıl da buruk bir ortamda kutlayacağını belirterek, "Malatya'mızın suni gündemlerden ve asparagas haberlerden uzak tutulması gerekiyor" dedi.

Öncelikle son günlerde gündeme sıkça gelen Söğütlü Camisinin nereye yapılacağı tartışmalarının gündem de fazlasıyla yer aldığını ifade eden Karademir, "Bu şehrin tek sorunu ve en önemli sorunu Söğütlü Camisinin yeri gibi algısı oluşturularak esnafımızın ve vatandaşımızın diğer sorunları adeta yok sayılmaktadır. Esnafımızın vatandaşımızın en önemli sorunu Malatya'da zor şartlarda evine ekmek götürmek ve ailesinin bir an önce konteyner kentlerden ve konteyner işyerlerinden yeni yapılacak olan yerlere ulaşmak olduğunu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Malatya'dan diğer illere çok ciddi göç yaşandığına da değinen Başkan Karademir, "Bu şehirde ciddi bir göç var. Malatya'mızın büyükşehir statüsünden düşürüleceği şu an için yeterli nüfusa sahip olmadığı söyleniyor. Bizler iş dünyası olarak tedirginiz. Malatya'da şu an esnaf bayramı yaşayamamaktadır. Konteyner işyerlerinde siftahsız gün kapatan esnaflarımız var. Bu şehirde birlik beraberlik olmadığı sürece şehrin ayağa kalkamayacağını her platformda belirtiyoruz. Devletimizin buraya her türlü imkanı getireceğini ama buradaki yerel yöneticilerimizin etkin çalışamadıklarından dolayı Malatya'mızın geriye gittiğini görüyoruz. Bu şehrin acil bir şekilde iş dünyasıyla, esnafıyla birlikte bir masa kurup sorunları istişare etmesi, çözüm üretmesi gerekiyor. Malatya'mızın bizlere ihtiyacı var, lütfen kişisel hırslarımızı şahsi menfaatlerimizi bir kenara bırakıp şehir için rasyonel kararlar almalıyız. Malatya'mız bunları hak etmiyor. MAGİNDER ailesi olarak öncelikle Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin, Türkiye'mizin, Malatya'mızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Malatya'mız inşallah ayağa kalkacaktır. Bizler her zaman Malatya'dayız, Malatya'da olmaya devam edeceğiz. İyi bayramlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MAGİNDER Başkanı: Malatya'nın suni gündemlerden uzak tutulması gerekiyor - Son Dakika

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