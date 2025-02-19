MAİS, 4 Ödülle Şampiyon Oldu

Ekonomi

MAİS, Business Honors Awards ödül gecesinden 4 farklı ödülle ayrılarak önemli bir başarı elde etti. Alpine Marka Lansmanı, Renault Rafale Lansmanı, Renault X Haydarpaşa 3D Mapping Gösterisi ve Re-Generation Genç Yetenek Programı ile şirket, 2025 yılının ilk aylarında kazandığı ödüllerine yenilerini ekledi.

Türkiye'de iş dünyasının en başarılı firmalarını ödüllendiren Business Honors Awards ödül gecesi İstanbul'da gerçekleştirildi. Van, Kars, Gökçeada, Uludağ, Bodrum, İzmir ve İstanbul gibi Türkiye'nin dört bir köşesinde birbirinden farklı lansman etkinlikleri gerçekleştiren MAİS; 2024 yılında gerçekleştirdiği iki önemli lansmanı, bir dijital açık hava gösterisi ve insan kaynakları alanında hayata geçirdiği yenilikçi genç yetenek projesi ile 4 farklı ödüle layık görüldü.

Ödül gecesinde Türkiye'nin en başarılı firmaları ödüllendirildi. Şirket, 'Otomotiv' ana kategorisi altında Alpine marka lansmanı ile 'En İyi Lüks Pazarlama Etkinliği', Renault Rafale lansmanı ile 'En İyi Etkinlik Yönetimi', Renault X Haydarpaşa 3D Mapping gösterisi ile 'En İyi Pazarlama İnovasyonu' ödüllerine layık görülürken; Re-Generation Genç Yetenek Programı ile 'En İyi İşe Alım Stratejisi' ödülünün de sahibi oldu. Aldığı ödüllerle MAİS, Business Honors Awards ödül töreninden toplam 4 farklı ödülle ayrıldı. Son yıllarda birbirinden farklı lansman etkinlikleri ve projeleriyle ödülleri toplayan şirket, 2025 yılının ilk haftalarından itibaren birçok ödül kazanarak adından söz ettirdi.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "2025 yılının daha ilk aylarında bunca ödüle layık görülmekten dolayı gerçekten çok gururluyuz. Şirket olarak tüm markalarımızla, modellerimizle, lansmanlarımızla ve projelerimizle otomotiv sektörüne dinamizm katmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörde alışılagelmişin dışına çıkmak, yapılmamış olanı yapmak ve her adımımızda daha fazla ne yapabiliriz sorusunu düşünerek hareket etmek bizim temel motivasyonumuzu oluşturuyor. Bu istek ve heyecanla hareket ederek daha da iyilerini başarmak için elimizden geleni yapmaya hevesle devam edeceğiz. Başarılı çalışmaları sayesinde kazandığımız bu ödüllerden dolayı İletişim Direktörlüğümüze ve İnsan Kaynakları Direktörlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

MAİS'in ödül kazanan çalışmaları

Yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılının mart ayında, Fransız Alplerinden Uludağ'ın karlı zirvelerine ulaşan bir lansmanla Alpine markasını Türkiye'ye tanıttı. Alpine A110, A110 GT ve A110 S modellerinin premium bir etkinlik ile tanıtıldığı lansman, bir çok ünlü ismin ve otomotiv basınının katılımıyla gerçekleşti. Bu lansman ile birlikte Alpine, uzun yıllara dayanan motor sporları ruhunu Türkiye'deki takipçileri ile buluşturdu.

Eylül ayında gerçekleşen Renault Rafale lansmanı ile Renault, D-SUV segmentine üst düzey bir giriş yaptı. Marka, lansman sırasında, adını Renault'nun Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan Rafale için Extra 300 model akrobasi uçağı ile nefes kesen bir akrobasi gösterisi gerçekleştirdi. Lansmanın bir diğer dikkat çeken anı ise, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun bu uçaktan 50 saniyelik serbest düşüşle 4 bin metre yükseklikten paraşüt atlayışı yaptığı an oldu.

Renault, aralık ayında ise İstanbul'un en simge ulaşım noktalarından biri olan tarihi Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirdiği 3D Mapping gösterisi ile başta açık hava reklamcılığı olmak üzere iletişim sektörüne yeni bir soluk getirdi. Bu gösteri ile Haydarpaşa Garı, 'Renaulution' planı doğrultusunda Renault'nun hayata geçirdiği yeni stratejisini, yeni dünyasını ve yeni SUV ailesini zamana meydan okuyan dokusunda yansıttı. 3 - 10 Aralık tarihleri arasında her akşam saat 18.15 itibarıyla Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşen 3D mapping gösterisi, tarihi mekanın görülebildiği her noktadan izlendi ve büyük ses getirdi.

MAİS İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından hayata geçirilen Re-Generation Genç Yetenek Programı ile de, otomotiv sektörünün farklı alanlarında kendini geliştirmeye hevesli genç yetenekler keşfediliyor. Gençlerin, yeteneklerini fark etmelerine yardımcı olunurken, çalışma hayatına hazırlanmaları için de önemli projeler gerçekleştiriliyor. Her yıl onlarca stajyeri bu yenilikçi ve ayrıcalıklı programla çalışma hayatına kazandıran şirket, genç yeteneklerin kazanılmasında önemli bir rol oynuyor. - İSTANBUL