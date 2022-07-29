Erenli Mahallesinde beton yol uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Erenli Mahallesinde beton yol uygulaması yapıldı

29.07.2022 14:07
Erenli Mahallesinde beton yol uygulaması yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam eden yol ve asfalt çalışmalarında bu sezon içerisinde başladığı silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını Erenli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda da yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam eden yol ve asfalt çalışmalarında bu sezon içerisinde başladığı silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını Erenli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda da yaptı.

Malatya'da ilk olarak bu sezon içerisinde Kızılay üretim tesisleri alanında uygulamaya başlayan ve Malatya genelinde bazı yollarda da silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını yapan ekipler, Erenli Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Erenli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Muhtarlardan Gürkan'a teşekkür

Erenli Mahallesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Erenli mahallemizde çalışmalarımızı yaptığımız alan iki geliş, iki gidişin olduğu bir alan. Yaklaşık 8 km'lik bir yol. Silindirle sıkıştırılmış beton yol çerçevesinde çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımız büyük bir oranda tamamlandı tesviye ve bakım onarım çalışmaları yapılıyor" dedi.

Erenli Mahallesi Muhtarı Nuri Bağ ise yapılan çalışmalardan dolayı başta Başkan Gürkan'a ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven de, "Biz Başkanımızdan razıyız. Başkanımızla yol yürüyoruz, yol yürümeye devam edeceğiz. Göreve geldiği günden itibaren başkanımız gece gündüz demeden çalışıyor" şeklinde konuştu.

Düzyol Mahallesi Muhtarı Şevket Aytar ise, "Başkanımız 2019'da göreve geldiğinde bizim sıkıntılarımızın olduğunu kendisiyle istişarede bulunarak anlattık. Bugün geldiğimiz noktada birçok sorunumuz çözüldü, ufak tefek sıkıntılar var. Başkanımız sağ olsun her konuda bizlere destek oluyor. Hem mahallem, hem de şahsım adına Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Malatya'da ilk defa beton yol uygulamasını başlattıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Erenli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda beton yol uygulaması yapıldı. Daha öncesinde beton yol uygulamasının ilk başlangıcını Kızılay üretim üssünün bulunduğu alanda yapmıştık. Yaptığımız çalışmada başarılı olduktan sonra Erenli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nı da beton yol çerçevesinde değerlendirdik. İnşallah beton yol uygulamalarımız asfalt yol uygulamalarından çok daha güçlü çok daha dayanıklı olacaktır diye düşünüyorum. Erenli halkımıza çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak gerek kırsal yollarımız olsun gerek ana yollarımız olsun yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle Kale bölgesine ait Büyükşehir Belediyesine ait olan yolların tamamı bitirildi, ilçe belediyesine ait olan yolları da büyük gayret göstererek yüzde 90'ını bitirdik. İnşallah ilçe belediyesi uhdesinde olan yolları da en kısa zaman içerisinde bitireceğiz. Çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazasız bir ulaşım olmasını diliyorum. Çalışmaları yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizlere Ankara'da her konuda destek değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beton yol uygulamasını yurt dışında gördüğünü söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bulunduğumuz bölgede bir deprem yaşandı ve deprem bölgesi. Özellikle depremden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızın yakın takibiyle muhtarlarımızla birlikte hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Bugünde yapılan yeni bir yol hizmetimiz var. Yeni bir uygulama yapılmış ve önemli bir çalışma. Ben yurt dışında yapılan beton yol uygulaması çalışmasını görmüştüm. Özellikle Rusya'da, Özbekistan'da ve diğer ülkelerde beton asfalt çalışmasını gördüm ve oralarda da çok tercih edilen bir şey. Bugünde bu hizmetin Erenli Mahallemize kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Erenli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erenli Mahallesinde beton yol uygulaması yapıldı - Son Dakika

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