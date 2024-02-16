Manisa'da Konut Satışları Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Konut Satışları Azaldı

Manisa\'da Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre, Manisa'da geçen yıl Ocak ayında bin 492 konut satışı gerçekleşirken, bu yıl aynı ayda bu rakam 249 adet azalarak bin 243'e düştü. Türkiye genelinde ise konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. İstanbul, 13 bin 423 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu.

16.02.2024 11:46
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Manisa'da geçen yıl Ocak ayında konut satışı bin 492 iken, bu yıl aynı ayda 249 adet azalarak, bin 243'te kaldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların bin 404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,6 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 25 bin 263 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,5 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 55 bin 45 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,5 oldu.

Yabancılara Ocak ayında 2 bin 61 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi. Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

Manisa'da da konut satışları azaldı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Manisa'da da konut satışları geçen yılın Ocak ayına göre azalma gösterdi. Manisa'da geçen yıl Ocak ayında konut satışı bin 492 iken, bu yıl aynı ayda 249 adet azalarak bin 243'te kaldı. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Afyonkarahisar'da satışlar geçen yıl Ocak ayına göre 785 iken bu yıl 604, Aydın'da bin 840 iken bu yıl bin 444, Denizli'de bin 389 iken bu yıl 994, İzmir'de 4 bin 894 iken bu yıl 4 bin 131, Kütahya'da 455 iken bu yıl 446, Muğla'da bin 366 iken bin 100, Uşak'ta 384 iken 347 adet olarak gerçekleşti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Konut Satışları Azaldı - Son Dakika

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