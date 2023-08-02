Tüketicinin poşetler için ödeyeceği tutar sabit kaldı - Son Dakika
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Tüketicinin poşetler için ödeyeceği tutar sabit kaldı

02.08.2023 13:51

Çevre Kanunu'na göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Bu sayede, tüketicilerin poşetlere ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı. Ayrıca, geri kazanım katılım payı tutarları da lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajlar için düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 1 Ağustos 2023'den itibaren alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

1 OCAK 2019'DA UYGULAMAYA GİRDİ

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

4,5 YILDIR AYNI FİYATA SATILIYOR

Uygulamanın hayata girdiği tarihten bu yana plastik poşetlerin fiyatı hiç artmadı. Plastik poşetler 1 Ocak 2019'dan bu yana 25 kuruşa satılıyor.

DİĞER ÜRÜNLERDE DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için geri kazanım katılım payı tutarlarında da düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karar şöyle:

Kaynak: AA
YORUMLAR (8)
  • süleyman hakan gökşen: TÜİK Ağustos 2023 ayı enflasyon hesaplamasına poşet konusunu bunu dikkate alır sanırım... Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Ces 47: Ayıp olmuş poşet dolmuyor zaten ondan gerek görmemişlerdir..zaten bişe alınmiyor poşete ne gerek var ..... Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Ramazan Katırcı: Parasız aldığımız poşet 2019 da paralı oluyor, sabit kaldı diye oynayalım mı. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketicinin poşetler için ödeyeceği tutar sabit kaldı - Son Dakika


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