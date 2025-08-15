Marmara'da Esnaf İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Marmara'da Esnaf İstişare Toplantısı

Marmara\'da Esnaf İstişare Toplantısı
15.08.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, milli gelir hedeflerini ve esnaf desteklerini açıkladı.

MARMARA Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yılın sonunda 1,4 trilyon dolarlık milli gelire ulaşmaya gayret ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Plevne Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. Esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm önerilerinin istişare edilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Bolat ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye yılda yüzde yüzde 5,3 oranında büyüdü. Pandemi döneminden başlayarak son 5 yıllık çalkantılı dünya şartlarında bile Türkiye yıllık yüzde 5,4 büyüdü. Dünya ortalamasının 2 katı bir büyümedir bu. Son 5 yılda dünya yüzde 2,8 büyürken ve 238 milyar dolarlık bir ekonomiyi aldık, 1 trilyon 322 milyar dolara taşıdık. Bu yıl 1,4 trilyon doları aşacağız. Kişi başına milli geliri de 3 bin 608 dolardan aldık ve onu daha onu bu yılın birinci çeyreğinde 15 bin 971 dolara taşıdık. Yıl sonuna kadar 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz" dedi.

'HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR ESNAF İHRACATI'

Bakan Bolat, "Esnaflar, şirketler, perakende sektöründeki paydaşlar, çözüm ortaklarımız 10,5 trilyon liralık bir ticareti paylaşıyorlar. 2002'de 36 milyar dolar mal ihracatı olan bir ülkeydik. de geçen ay 269 buçuk milyar dolara çıkardık. 14 milyar dolar hizmetler ihracatımız vardı. Sizlerin yaptığı işler ile onu da 115 milyar dolara çıkardık. 375 milyar dolar toplam ihracata ulaştık geçen yıl. Bu yıl 390 milyar doları inşallah yıl sonunda hep birlikte aşacağız. 600 milyon doları aşan bir esnaf ihracatından da gurur duyuyoruz. Orada da yakın gelecekte 1 milyar dolar esnaf ihracatı olarak hedefliyoruz" dedi.

'15 MİLYAR DOLAR BİR ESNAFIMIZA FİNANSMAN DESTEĞİ VERİLDİ'

Ömer Bolat, "Bizim dönemimizde 22 yılda 564 milyar lira 2024'ün sonuna kadar, 2025 yılı temmuz ayının sonuna kadar ise 657 milyar lira, yani dolara vurursak 15 milyar dolar esnafımıza finansman desteklerinde sağlanan net rakamlar bunlar. Bu yıl sadece 94 milyar lira bu desteği verdik, finansman olarak. 94 milyar lira ilk yedi aydaki destek" dedi.

Kaynak: DHA

Marmara Bölgesi, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Türkiye, Marmara, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmara'da Esnaf İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı 3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 20:50:19. #7.11#
SON DAKİKA: Marmara'da Esnaf İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.