Marmara\'da Esnaf İstişare Toplantısı

MARMARA Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yılın sonunda 1,4 trilyon dolarlık milli gelire ulaşmaya gayret ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Plevne Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. Esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm önerilerinin istişare edilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Bolat ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye yılda yüzde yüzde 5,3 oranında büyüdü. Pandemi döneminden başlayarak son 5 yıllık çalkantılı dünya şartlarında bile Türkiye yıllık yüzde 5,4 büyüdü. Dünya ortalamasının 2 katı bir büyümedir bu. Son 5 yılda dünya yüzde 2,8 büyürken ve 238 milyar dolarlık bir ekonomiyi aldık, 1 trilyon 322 milyar dolara taşıdık. Bu yıl 1,4 trilyon doları aşacağız. Kişi başına milli geliri de 3 bin 608 dolardan aldık ve onu daha onu bu yılın birinci çeyreğinde 15 bin 971 dolara taşıdık. Yıl sonuna kadar 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz" dedi.

'HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR ESNAF İHRACATI'

Bakan Bolat, "Esnaflar, şirketler, perakende sektöründeki paydaşlar, çözüm ortaklarımız 10,5 trilyon liralık bir ticareti paylaşıyorlar. 2002'de 36 milyar dolar mal ihracatı olan bir ülkeydik. de geçen ay 269 buçuk milyar dolara çıkardık. 14 milyar dolar hizmetler ihracatımız vardı. Sizlerin yaptığı işler ile onu da 115 milyar dolara çıkardık. 375 milyar dolar toplam ihracata ulaştık geçen yıl. Bu yıl 390 milyar doları inşallah yıl sonunda hep birlikte aşacağız. 600 milyon doları aşan bir esnaf ihracatından da gurur duyuyoruz. Orada da yakın gelecekte 1 milyar dolar esnaf ihracatı olarak hedefliyoruz" dedi.

'15 MİLYAR DOLAR BİR ESNAFIMIZA FİNANSMAN DESTEĞİ VERİLDİ'

Ömer Bolat, "Bizim dönemimizde 22 yılda 564 milyar lira 2024'ün sonuna kadar, 2025 yılı temmuz ayının sonuna kadar ise 657 milyar lira, yani dolara vurursak 15 milyar dolar esnafımıza finansman desteklerinde sağlanan net rakamlar bunlar. Bu yıl sadece 94 milyar lira bu desteği verdik, finansman olarak. 94 milyar lira ilk yedi aydaki destek" dedi.