Mayıs Ayı Gayrimenkul Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs Ayı Gayrimenkul Raporu Açıklandı

19.06.2025 14:46
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Emlakjet, yazlık konut pazarında dikkat çeken eğilimleri ve satış verilerini paylaştı.

Emlakjet, kullanıcı davranışları ve aylık verilere dayalı mayıs ayı gayrimenkul piyasa raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda Türkiye genelindeki yazlık konut piyasası ve kullanıcı eğilimlerinin yanı sıra kullanıcı anketleri ve pazar beklentilerine yer verildi.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında azalarak bin 771 oldu. Mayısta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 648 ile İstanbul, 594 ile Antalya ve 145 ile Mersin oldu.

Emlakjet'in haziranda yaptığı, toplamda 45 binden fazla kişinin katılım sağladığı kullanıcı anketi, yazlık konutlara yönelik satın alma motivasyonlarının farklılaştığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini daha çok kişisel yaşam planları doğrultusunda şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

Ankete katılanların yüzde 36'sı yazlık konut alımını kişisel tatil alanı oluşturmak, yüzde 30'u ise ileride yerleşmek veya emeklilik planı yapmak amacıyla değerlendiriyor. Sadece yatırım amacıyla hareket edenlerin oranı yüzde 25'te kalırken, kira geliri elde etmeyi amaçlayan kullanıcıların oranı yüzde 9 olarak ölçüldü.

Sonuçlar, yazlık konutların klasik anlamda kısa süreli tatil evi olma özelliğinden çıkarak, kullanıcıların uzun vadeli yaşam planlarının bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca yazlık konutun bir yatırım aracı olarak da görüldüğü, ancak bu yatırımın çoğu zaman yaşam kalitesi, özgürlük, doğayla iç içe bir ortamda yaşam gibi bireysel tercihlerle bütünleştiği anlaşılıyor.

Finansal yönlerden çok yaşam tarzı, konfor ve geleceğe dair beklentiler üzerinden şekillenen bu eğilimler, yazlık konut pazarının Türkiye gayrimenkul sektöründeki konumunu gün geçtikçe güçlendiriyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yazlık konut piyasasında hareketlilik yeniden gündeme geldi. Emlakjet'in güncel analizleri, sahil bölgelerinde yer alan yazlık konutların fiyatlarında bölgesel farklılaşmaların belirginleştiğine işaret ediyor.

Özellikle yoğun ilgi gören tatil beldelerinde talebin artması, fiyatlara da yansıyan bir etki yaratıyor. Geleneksel yazlık destinasyonlar olan Ege ve Akdeniz kıyılarındaki bölgeler kullanıcılar tarafından hala öncelikli olarak tercih edilirken, Marmara çevresindeki alternatifler ve Karadeniz kıyıları daha sınırlı bir hareketlilik gösteriyor. Bu tablo, yazlık konut alımını değerlendiren kullanıcıların yaşam tarzı, yatırım beklentisi ve ulaşım kolaylığı gibi çok sayıda faktörü bir arada ele aldığını ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

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