Bakan Mehmet Şimşek'in yardımcıları belli oldu - Son Dakika
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Bakan Mehmet Şimşek'in yardımcıları belli oldu

22.06.2023 09:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları, Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya olarak belirlendi. Şimşek'in bakanlığının faaliyetlerini bakan yardımcılarıyla koordine etmek istediği biliniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden kabineye dönen Mehmet Şimşek'in yardımcılarının kim olacağı da merak konusuydu. Ekonomide dümene geçen Şimşek'in talebiyle, daha önce birlikte çalıştığı Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya bakan yardımcıları oldu.

BAKAN YARDIMCISI ATAMALARINA ÖNEM VERDİĞİ BİLİNİYOR

Şimşek'in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.

BAKAN YARDIMCILARININ BİLİNMEYENLERİ

  • Bakan Şimşek'in yardımcılığına atanan Abdullah Erdem Cantimur 2002-2007 yılları arasında milletvekilliği, 2012-2015 yılları arasında da Maliye Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımı
Abdullah Erdem Cantimur
  • Bir diğer yardımcı İsmail İlhan Hatipoğlu, 1989-2019 yılları arasında gelirler kontrolörlüğü, gelir idaresi başkan yardımcılığı ve son olarak da iç denetim koordinasyon kurulu başkanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımı
İsmail İlhan Hatipoğlu
  • 2016- 2018 yılları arasında Hazine müsteşarlığı yapan Osman Çelik ise 2015-2016 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımı
Osman Çelik
  • Gelir İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanlığı görevinden bulunan Zekeriya Kaya ise Mayıs 2017'den itibaren TCMB denetleme kurulu üyeliğini yürütüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımı
Zekeriya Kaya
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Daha önce bu denenmedimi. Deprem paraları soruldugunda sırıtarak yol oldu,köprü oldu dememişmiydi. Onlar yol köprü olduysa 5 li çete bunların yapım bedeli olarak 30 yıl,40 yıl niye vatandastan bedel aliyor. Sanırım bunlar bize mustehak bu yaşadıklarınız diyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'in yardımcıları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'in yardımcıları belli oldu - Son Dakika
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